WOJO : les bureaux nouvelle génération qui réinventent la vie au travail

Dans un monde professionnel où l’hybridation s’impose comme la norme, les entreprises recherchent des environnements alliant flexibilité, confort et efficacité. C’est exactement ce que propose Wojo, qui transforme les bureaux traditionnels en véritables lieux de vie. Avec des espaces élégants, des services pensés pour le bien-être des équipes et un réseau de +170 espaces en France et en Europe, Wojo s’impose comme une alternative haut de gamme, idéale pour les entreprises, managers et dirigeants en quête d’un environnement à la hauteur de leurs ambitions.

Des bureaux privatifs flexibles pour toutes les entreprises

Pousser la porte d’un espace Wojo, ce n’est pas simplement arriver au bureau : c’est entrer dans un lieu pensé pour donner envie de travailler. Ici, les entreprises trouvent des bureaux privatifs prêts à l’emploi, adaptés à toutes les tailles d’équipes, de la petite cellule projet à des organisations plus installées. L’installation se fait sans les contraintes des baux traditionnels, avec des contrats flexibles qui évoluent au rythme de l’entreprise. Les espaces, entièrement équipés et soigneusement designés, ont été imaginés pour favoriser à la fois la concentration et la créativité. Mais l’expérience ne s’arrête pas à la porte du bureau : un accueil chaleureux, des espaces communs où l’on se croise et échange, un café préparé par un barista, des animations régulières (petit déjeuner, afterwork…) et une communauté active donnent vie aux lieux. Ici, la journée de travail prend une autre dimension : plus fluide, plus inspirante et surtout plus humaine que dans un bureau classique.

Des lieux parfaits pour vos réunions et événements d’entreprise

Chez Wojo, les espaces ne se limitent pas à des bureaux. Ils permettent aussi de rassembler les équipes ou d’accueillir ses clients et partenaires. Le temps d’un comité de direction, d’un séminaire, d’une journée d’étude, d’une conférence, d’un tournage ou même d’un afterwork, les salles de réunion, voire certains espaces communs, peuvent être réservés ou entièrement privatisés. Les salles, modulables et parfaitement équipées, s’adaptent à chaque format pour créer des événements sur mesure dans un cadre à la fois professionnel et inspirant. Mais ce qui fait la différence, c’est aussi l’accompagnement : une équipe dédiée veille à chaque détail, de la préparation à l’accueil des invités, pour que l’événement se déroule avec fluidité. Résultat : les entreprises peuvent se concentrer sur l’essentiel : échanger, décider, célébrer ou simplement partager un moment avec leurs équipes.

Un réseau unique pour travailler partout

Si l’expérience Wojo séduit autant les entreprises, c’est aussi parce qu’elle leur donne accès à un réseau unique d’espaces de travail, afin de les accompagner partout où elles en ont besoin. Un atout très appréciable dans un contexte où la flexibilité est devenue essentielle, notamment pour la gen Z, qui privilégie des modes de travail plus mobiles et adaptables. Soutenu par Accor et Bouygues Immobilier, Wojo a d’abord développé 16 flagships en France, avant d’élargir son horizon. Le réseau s’ouvre aussi à l’Europe, avec un espace à Barcelone, en Espagne. À cela s’ajoutent plus de 170 espaces de coworking accessibles dans les hôtels partenaires Accor, pour un total de plus de 100 000 m² d’espaces de travail et une communauté de plus de 11 000 membres. Concrètement, cela signifie qu’une équipe peut travailler à Paris un jour, organiser une réunion à Lyon le lendemain, tout en retrouvant le même niveau de confort, de services et d’attention. Une façon de penser le bureau à l’échelle d’un réseau, flexible et fluide, parfaitement alignée avec les nouvelles attentes des entreprises et des talents d’aujourd’hui.

Des bureaux nouvelle génération qui réinventent la vie au travail

Au fond, ce qui distingue vraiment Wojo, c’est sa manière de repenser le travail. Dans un monde professionnel où les organisations hybrides se généralisent, Wojo mise sur le lien social comme moteur de performance. Ici, le bureau n’est plus seulement un endroit où l’on vient travailler quelques heures : il devient un lieu de rencontres, d’échanges et de collaboration. Au fil de la journée, on croise une communauté de membres venus d’horizons différents, on participe à des animations ou à des événements organisés sur place, on s’installe dans des espaces design pensés aussi bien pour travailler que pour se retrouver.

L’expérience repose aussi sur une équipe d’accueil attentive et engagée, fidèle aux valeurs qui guident Wojo au quotidien : esprit d’équipe, bienveillance et engagement. Cette vision s’accompagne d’une approche plus responsable du bureau. En mutualisant les espaces et en optimisant leur utilisation tout comme les ressources nécessaires à leur fonctionnement, le coworking contribue à réduire l’empreinte environnementale des entreprises, tout en favorisant des environnements de travail plus inclusifs. À la croisée des chemins entre bureaux privatifs, lieu de vie et espace événementiel, Wojo incarne une nouvelle manière de travailler : plus flexible, plus humaine et plus inspirante. Et si, finalement, le bureau de demain n’était plus seulement un endroit où l’on travaille… mais un lieu où l’on est heureux de venir ?

Trouvez le WOJO le plus proche de chez vous

Photo de couverture : © duchili