Vous êtes étudiant et vous arrivez à Paris ? Voici quelques conseils pour trouver un logement

L’une des difficultés, lorsque l’on arrive à Paris, est de trouver un logement. En pleine crise immobilière, les locations connaissent une forte demande et proposent des loyers qui dépassent bien souvent le budget d’un étudiant… Pour s’y retrouver et commencer la rentrée plus sereinement, voici quelques conseils à suivre.

Les logements étudiants

Si vous faites vos études à Paris, vous pouvez en premier lieu vous orienter vers les différents logements étudiants mis en place par la Ville. Le CROUS propose par exemple des hébergements aux étudiants dans le besoin, quel que soit leur budget à l’année. Pour ceux qui suivent une formation, un stage ou un CDD, les Foyers de jeunes travailleurs (FTJ) et les résidences sociales permettent aussi d’obtenir un logement meublé pour une durée de quelques semaines à deux ans maximum.

Par ailleurs, au sud de Paris se trouve la fameuse Cité internationale universitaire, avec un campus unique au monde de 6 800 logements (chambre simple ou appartement de 2 à 5 pièces) qui accueillent chaque année 12 000 étudiants, chercheurs et artistes de 150 nationalités différentes. L’occasion de rencontrer des personnes venues des quatre coins du monde, se détendre au sein du parc Montsouris situé à deux pas, ou profiter de la bibliothèque et des équipements sportifs mis à disposition.

Les colocations associatives

Si vous cherchez à vivre dans un appartement parisien et que vous ne trouvez pas de loyer qui entre dans votre budget, il existe plusieurs associations qui vous proposent des colocations dites « solidaires ». Avec Ensemble2générations, vous pouvez par exemple aménager à moindre coût chez une personne âgée selon une convention d’occupation définissant les demandes et impératifs de chacun. Pour la vie quotidienne, l’association s’assure ainsi que tout se déroule bien, selon la Charte de la cohabitation intergénérationnelle établie par la Ville de Paris.

Par ailleurs, d’autres plans de colocation sont proposés par la Ville de Paris pour les étudiants et jeunes travailleurs. Avec l’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV), vous pouvez par exemple obtenir une chambre à prix abordable dans une colocation en échange d’heures de bénévolat à faire dans votre quartier. Des organisations comme CoopColoc présentent aussi des logements à partager qui sont issus du parc social, avec des loyers modérés et ouverts aux APL.

Ce qu’il faut savoir sur votre location

Si vous souhaitez vous tourner vers un logement géré par un propriétaire privé, il est utile de connaître quelques mesures visant à lutter contre les abus. Sachez que pour tous les baux signés après le 1er juillet 2019, le loyer ne peut pas dépasser un plafond fixé chaque année : pour vérifier que votre propriétaire applique bien cette règle, il vous suffit de vous rendre sur le site de la mairie de Paris. Si vous constatez un dépassement, vous pouvez le signaler auprès de la Ville, qui demandera à votre propriétaire de respecter l’encadrement des loyers et d’éventuellement vous rembourser les trop-perçus.

Pour tout autre questionnement concernant votre logement, sachez que Paris vous propose des permanences juridiques gratuites, anonymes et confidentielles dans chaque mairie d’arrondissement. Un juriste de l’ADIL répondra alors à toutes vos interrogations juridiques, financières et fiscales liées au logement et à l’urbanisme. Augmentation de votre bail, prêts, aides aux travaux… L’échange vous apportera des éclaircissements et vous informera sur la loi en cas de conflit. Pour prendre rendez-vous, il suffit de réserver un créneau libre sur le site de votre mairie.

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