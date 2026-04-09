Ce nouveau magasin parisien regroupe 300 machines à capsules japonaises

C’est la première fois qu’une telle boutique ouvre ses portes en France. Installé dans la rue de Rivoli à Paris, le Gashapon Bandai est un nouveau magasin entièrement dédié aux gashapon, des machines à capsules révélant de petits objets issus de la culture populaire japonaise.

Une boutique unique en France

C’est une boutique unique en son genre à Paris… et même en France ! Le premier magasin officiel Gashapon Bandai débarque dans le 4e arrondissement de Paris, au numéro 37 de l’emblématique rue de Rivoli. Il ne s’agit pas d’aliments, de vêtements ou de mobilier… mais de 300 machines à capsules, appelées « gashapon » au Japon. Vous êtes curieux ? Sachez que l’adresse vient tout juste d’ouvrir, ce samedi 4 avril 2026.

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Un concept venu du Japon

En France, le gashapon ne renvoie pas à grand chose dans l’imaginaire collectif… On connaît tout de même ce principe : une machine, dans laquelle le client glisse des jetons, obtenus dans un distributeur automatique. Par ce geste, il obtient une boule dans laquelle est contenu un mystérieux objet. Il s’agit souvent de petites figurines renvoyant à l’univers des mangas et plus généralement de la culture populaire nippone, souvent sous forme de porte-clés. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gashapon Bandai Official Shop France (@gbo_france)

300 machines, 3 000 surprises

Parmi les 300 machines à capsules regroupées dans ce magasin parisien, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Avec une dizaine d’objets par machine, le magasin parisien Gashapon Bandai contient à lui seul près de 3 000 produits. Un commerce inédit, qui est le sixième en Europe. Parmi ces références, on trouve des petites figurines Kit Cat Klock ou Monster Hunter, des mini appareils photo ou d’autres produits sous licence…

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Concernant les tarifs, chaque gashapon (ou capsule) vaut cinq euros. Ces machines attirent des clients de plus en plus séduits par la culture nippone, certains devenant même de grands collectionneurs. On doit ainsi l’initiative de ce magasin à Philippe Gueydon, directeur général de King Jouet, qui s’est associé à la marque de jouets Bandai, inventeur des gashapon dans les années 1970. S’ils désirent développer la présence de ces machines japonaises dans plusieurs enseignes françaises, ils assurent que ce magasin parisien restera au moins durant un et demi dans la rue de Rivoli.

Gashapon Bandai

37 rue de Rivoli, 75004 Paris

Ouvert tous les jours, 10h-19h

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