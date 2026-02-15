Mairie de Paris VS Mairie d’arrondissement : qui fait quoi ?

À l’approche des municipales, la question nous taraudait : qui décide de quoi à Paris ? Entre la Mairie de Paris et les 17 mairies d’arrondissement (les 1er, 2em, 3em et 4em arrondissements ont une mairie commune), les rôles ne sont pas toujours clairs. On a fait le point.

La Mairie de Paris, le centre de décision

La Ville de Paris est une collectivité à part entière, avec un statut particulier. Son maire, élu par les conseillers de Paris après les municipales, cumule les fonctions de maire et de président du Conseil de Paris. C’est là que se prennent les grandes décisions : budget, fiscalité locale, urbanisme, logement, grands travaux, politique environnementale, sécurité municipale ou encore gestion des équipements majeurs.

Concrètement, c’est l’Hôtel de Ville qui vote les grandes orientations et répartit les moyens. Les transports, la voirie principale, les grands projets d’aménagement ou les politiques sociales structurantes relèvent de cette échelle.

Les mairies d’arrondissement, le quotidien de proximité

Dans les arrondissements, les maires et leurs équipes gèrent la vie locale. État civil (mariages, naissances), inscriptions scolaires, gestion des crèches et des écoles maternelles et élémentaires, animation des quartiers, vie associative : c’est à cette porte-là que l’on frappe le plus souvent.

Les mairies d’arrondissement disposent d’un budget propre, mais limité, voté par le Conseil de Paris. Elles peuvent décider de l’utilisation de certains équipements de proximité — bibliothèques, gymnases, jardins — et donner leur avis sur des projets d’urbanisme. Mais elles ne tranchent pas sur les grandes politiques municipales.

Un système unique en France

Depuis la réforme de 1977, Paris a un maire élu, comme toutes les grandes villes. Mais son organisation reste singulière. Les conseillers de Paris sont élus par arrondissement. Ils siègent à la fois au Conseil d’arrondissement et au Conseil de Paris. C’est ce second conseil qui élit le ou la maire de Paris.

Résultat : en votant aux municipales, les Parisiens élisent d’abord des conseillers dans leur arrondissement. Ce sont eux qui, ensuite, désigneront le maire de la capitale.

Qui a vraiment le pouvoir ?

La réponse est simple : la Mairie de Paris fixe le cap, les mairies d’arrondissement gèrent le terrain. La première dispose du pouvoir budgétaire et réglementaire. Les secondes assurent la proximité, l’application concrète et la gestion quotidienne.

À l’approche du scrutin, comprendre cette répartition permet de mieux saisir les enjeux. Selon que l’on parle de propreté, de logement, d’écoles ou d’urbanisme, l’échelon décisionnaire n’est pas le même. Et dans une ville aussi dense que Paris, la nuance compte !