Logement, travail, famille… Cette nouvelle Maison propose des conseils juridiques gratuits et anonymes à Paris

On la nomme la Maison de la justice et du droit. Ce nouvel espace, ouvert au 45 allée Paris-Ivry dans le 13e arrondissement de Paris, vient d’ouvrir en février 2026 et proposera toute l’année des rendez-vous gratuits avec des juristes pour vous conseiller sur le droit du travail, de la famille ou du logement.

Un nouveau centre parisien

On méconnait souvent les droits dont on dispose dans les différentes sphères sociales que nous occupons : en tant que membre d’une famille, en tant que travailleur d’une entreprise, en tant que locataire d’un logement… Afin de vous défendre, sachez que le ministère de la Justice vient d’ouvrir un nouveau centre vous permettant d’obtenir une assistance juridique adaptée à vos besoins, quelle que soit votre situation.

Située au 45 allée Paris-Ivry, dans le 13e arrondissement de Paris, cette nouvelle Maison de la justice et du droit est la quatrième dans Paris intra-muros (les autres Maisons se trouvant dans les 10e, 15e et 17e arrondissements). Depuis le 2 février 2026, le lieu vous accueille pour rencontrer gratuitement un juriste spécialisé dans la problématique que vous rencontrez.

Des conseils juridiques gratuits

Ouverture du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, la Maison de la justice et du droit du 13e vous permettra d’obtenir des consultations gratuites et anonymes dans de nombreux domaines comme le droit de la famille, du logement, du travail, de l’accès à la nationalité française ou de la lutte contre les discriminations. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous à une date précise, vous pouvez vous présenter directement sur place ou par téléphone.