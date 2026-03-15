L’artiste fruitier Atef Barbouche ouvre une nouvelle boutique pour vendre ses créations colorées

Connu pour ses sculptures monumentales composées uniquement de fruit, l’artiste-primeur Atef Barbouche reçoit depuis plusieurs années des commandes de la part de l’Élysée, de palaces ou de grandes maisons de couture. Un succès qui le mène a ouvrir une toute nouvelle adresse pour sa Maison LFL, à Neuilly-sur-Seine, où acheter des compositions fruitées, des jus de fruit ou des produits d’épicerie.

Une affaire de famille

Tout remonte en 1948, année lors de laquelle la famille Barbouche décide d’ouvrir son épicerie-primeur dans la rue de Longchamp, au sein du 16e arrondissement de Paris. Trois générations plus tard, Atef Barbouche reprend l’affaire familiale en 2010 et décide de réinventer son activité. L’objectif : porter davantage de lumière sur le métier de primeur et valoriser sa créativité.

Ancien chef pâtissier, Atef Barbouche décide de réconcilier son savoir-faire artisanal avec son commerce de fruits. Il commence alors à transformer ses présentations sur les étals en de grandes sculptures de pastèques, mangues et ananas qui ne passent pas inaperçues… Si bien qu’il reçoit vite ses premières commandes. Le primeur se retrouve alors à composer des pianos, des voitures ou des sacs uniquement à base de fruits.

La célébrité d’un artiste fruitier

Il a fallu quelques années pour qu’Atef Barbouche devienne le maître de l’art fruitier, une discipline qu’il a en grande partie contribué à créer et à populariser en France. En tant que membre des Toques Françaises, il présente ses créations lors d’émissions ou d’événements organisés par des maisons de couture ou encore l’Élysée. La seule règle : ne composer ses sculptures monumentales qu’avec des fruits, sans sucre ajouté, colorant ou plastique.

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La nouvelle adresse de la maison LFL

Après l’adresse historique de la rue de Longchamp, la maison LFL va désormais s’installer à Neuilly-sur-Seine en ce mois de mars 2026. L’objectif : ouvrir une boutique dédiée à la clientèle neuillyssoise et internationale, pour réaliser des commandes. Les clients pourront découvrir sur place la « Patifruit » rassemblant toutes les créations d’Atef Barbouche disponibles à la vente, mais aussi un stand de jus de fruits frais, des étals de fruits et un espace d’épicerie fine.

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Maison LFL by Atef Barbouche

134 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Ouverture le vendredi 27 mars 2026

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Image à la une : © Maison LFL