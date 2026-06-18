Avec ses quais à 36 mètres sous terre, cette station de métro est actuellement la plus profonde de Paris

Sur la butte historique de Montmartre, à quelques pas de la basilique du Sacré-Cœur, se trouve l’une des stations centenaires du métro parisien : la station Abbesses. Desservie par la ligne 12, elle est connue autant pour son célèbre édicule Guimard de style Art nouveau que pour le record de sa profondeur.

Une station centenaire

Ouverte en 1913 sur l’ancienne ligne A de la compagnie Nord-Sud, devenue depuis la ligne 12, la station Abbesses doit son nom à la place de même nom qui se trouve sur la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Ce nom fait alors référence à l’abbaye des Dames de Montmartre qui rythmait autrefois la vie du quartier. Mais avec une localisation sur les hauteurs de la capitale, la station a dû être creusée sur de grandes distances. Aujourd’hui encore, elle demeure la station la plus profonde, avec des quais se trouvant à près de 36 mètres sous le sol, soit l’équivalent d’un immeuble d’une dizaine d’étages.

La descente en 176 marches

Cette profondeur ne passe inaperçue aux yeux des Parisiens… En effet, pour rejoindre les quais d’Abbesses depuis la rue, les voyageurs peuvent opter pour des ascenseurs ou bien, chez les plus courageux, pour le long escalier en colimaçon. Celui-ci compte près de 176 marches et, lors de la montée, devient une véritable épreuve sportive du réseau parisien. En décidant de vous muscler les jambes, vous pourrez toutefois observer les fresques artistiques qui ont envahi les murs !

Cette singularité ajoute de la valeur à la station Abbesses, qui est très souvent fréquentée en raison de sa proximité avec des zones touristiques, comme le Sacré-Cœur et la place du Tertre. Par ailleurs, l’édicule d’Hector Guimard attire l’œil, puisqu’il est l’une des rares entrées d’origine de l’Art nouveau avec celui de Porte-Dauphine.

Bientôt détrônée par une nouvelle station

Si la station Abbesses est restée la plus profonde du réseau parisien durant plus d’un siècle, le projet du Grand Paris Express va changer la donne. En effet, la future gare de Saint-Maur – Créteil, construite sur la ligne 15 du métro, va battre des records, puisqu’elle plongera à environ 52 mètres sous terre. Cette station deviendra non seulement la plus profonde d’Île-de-France, mais également la plus profonde de France !

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