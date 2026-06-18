Baignade autorisée dans le canal St Martin : quels sont les risques ?

La canicule est de retour à Paris. La quête de fraîcheur ne s’arrêtera pas à une balade sur les quais de Seine. Alors afin d’éviter la baignade sauvage dans le canal Saint-Martin, la décision a été prise : dans des zones précises, il sera possible de piquer une tête. Mais alors, est-ce que se baigner dans cet affluent de la Seine est un risque majeur pour la santé ? On vous dit tout.

Baignade à deux pas de République

Le pic de chaleur de cette fin de mois de juin 2026 frappe Paris de plein fouet avec 36 degrés au compteur. C’est pour cette raison que la Ville de Paris a autorisé la baignade dans le canal Saint-Martin. Exit néanmoins les sauts périlleux et les plongeons sauvages. La baignade sera assurée dans la zone des Récollets entre le 116 et le 126 quai Jemmapes : cela fait maintenant 24H, depuis le mercredi 17 juin 2026 à 16H. Désormais, il sera possible de se rafraîchir le long de 100 mètres dédiés. Cela va de soi : la qualité de l’eau sera surveillée chaque jour !

Le Canal Saint-Martin limité

Le fait qu’il y ait des zones limitées met déjà en exergue la prudence de la Ville de Paris. Avant tout, il s’agit de surveillance et de prévention des accidents. De toute évidence, la sécurisation des abords sera renforcée, et la police municipale sera davantage mobilisée pour faire sortir les baigneurs de l’eau à 20H. En outre, des arrêtés d’interdiction ont été mis en place par la Ville de Paris sur la passerelle Jane-Birkin, et la passerelle Emmanuelle-Riva. Ajoutez à cela qu’à partir du 4 juillet, il sera possible de nager dans des zones délimitées de la Seine et du bassin de la Villette !

Le risque premier des baignades sauvages n’est pas la maladie, mais la noyade. Le canal Saint-Martin comporte des berges verticales difficiles à escalader, des écluses, des courants d’aspiration. Sans parler de la Seine, où des bateaux et des péniches circulent constamment. Délimiter les espaces permet d’amoindrir le danger. Évidemment, attraper un virus est la seconde option.

Combat des risques sanitaires

Le risque sanitaire le plus classique est la gastro-entérite. D’ailleurs, ces bactéries sont des indicateurs de contamination fécale et leur présence excessive peut provoquer des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales. Les infections ORL et cutanées arrivent en deuxième place, avec des otites, des irritations des yeux, ou des infections de la peau. Le mal qui fait le plus trembler (surtout à Paris) porte le nom de « leptospirose », qui est une maladie bactérienne transmise par l’urine des rongeurs. Dans les formes graves, cette maladie peut atteindre le rein et le foie. Donc, les risques sont réels, mais c’est pour ces raisons claires et connues que la Ville de Paris a mis en place des espaces précis, et que la qualité de l’eau sera passée au crible. D’autant plus qu’un gros orage augmente le risque de contamination. Désormais, vous le savez : si une baignade est annulée dans le canal Saint-Martin, c’est qu’il y a de bonnes raisons ! Nous encourageons néanmoins les personnes qui ont de faibles défenses immunitaires à privilégier les piscines.

Canal Saint-Martin, Bassin des Récollets, entre le 116 et le 126 quai de Jemmapes (10e) de 16 h à 20 h