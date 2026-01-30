À Paris, une immense braderie met en vente 50 000 vinyles à partir de 2 euros

Amateurs de musique, rendez-vous ce dimanche 1er février prochain au Bastille Design Center : la onzième édition du Paris Vinyl Sales se tiendra toute la journée. L’occasion de fouiller parmi les 50 000 vinyles mis en vente à tout petit prix.

La plus grande braderie de vinyles en France

Annoncé le « plus gros déstockage de vinyles en France », Paris Vinyl Sales revient pour la 11e fois à Paris. Ce 1er février 2026, de 10h à 18h, cette immense brocante présentera plus de 50 000 vinyles dans le Bastille Design Center, ancien édifice industriel du XIXe siècle situé sur le boulevard Richard-Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. L’occasion de passer un dimanche mélomane !

Des vinyles pour tous les goûts

Parmi les 50 000 vinyles qui seront mis à la vente lors de cette grande braderie, vous pourrez découvrir des artistes de tous les genres musicaux : rock, pop, électro, reggae, hip-hop, funk ou jazz, mais aussi des bandes originales de films. Les dizaines d’exposants français et européens présents pour l’occasion vous présenteront aussi des vinyles accessibles à tout petit prix ou bien des pressages rares pour les collectionneurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Parislovesvinyl (@parislovesvinyl)

Parmi ces exposants seront notamment présents des disquaires d’Île-de-France bien connus, comme Soul Ableta, Beers and Records ou Betino Errera, ou encore le disquaire Rush Hour venant tout droit d’Amsterdam ! Par ailleurs, vous pourrez aussi découvrir neuf nouveaux vendeurs particuliers qui dévoileront quelques pépites.

Des articles dès 2 euros

Si vous ne comptez pas dépenser beaucoup d’argent en ce début d’année, sachez que le Paris Vinyl Sales propose des prix tout à fait accessibles ! En effet, les vinyles qui seront en vente coûteront entre 2 et 10 euros. Et si vous souhaitez donner une seconde vie à vos vinyles usés, le stand de Record Clinic vous permettra de les faire nettoyer par ultrason, là aussi à des prix qui devraient rester tout à fait accessibles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Parislovesvinyl (@parislovesvinyl)

Paris Vinyl Sales

Bastille Design Center

74 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris

Dimanche 1er février 2026, 10h-18h



À lire également : Une expo gratuite sur l’artiste urbain Jef Aérosol réunit pour la première fois ses toiles et ses chansons

Image à la une : Vinyles © Adobe Stock