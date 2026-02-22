La plus vieille piscine couverte française va rouvrir en plein cœur de Paris

Fermée depuis 2018 pour être rénovée, la piscine Château-Landon , située dans le 10e arrondissement, va de nouveau ouvrir ces portes ce lundi 23 février 2026. Inaugurée en 1884, elle demeure le plus ancien bassin couvert et chauffé de France.

La première piscine couverte de France

C’est la plus vieille piscine de la capitale, mais aussi de France ! Commandée par la Société française de gymnastique nautique et inaugurée en 1884, la piscine Château-Landon est en effet le premier bassin public couvert et chauffé du pays. Cet ouvrage a été conçu par l’architecte Lucien-Dieudonné Bessières, l’ingénieur Edmond Philippe et l’hygiéniste Paul Christmann. En effet, la Belle Époque est marquée par les théories hygiénistes qui encouragent à l’exercice physique pour la santé.

Cette piscine est alors une vraie innovation pour l’époque. L’eau y est chauffée par des usines élévatoires de la Villette. Son architecture est typique des constructions de la fin du XIXe siècle, bien que celle-ci ait été remaniée entre les années 1925 et 1927 pour correspondre au style « paquebot » alors en vogue. Elle se distingue notamment par la présence d’une verrière monumentale et de cabines en coursive sur deux étages.

Des travaux de rénovation

En 2018, face à la dégradation progressive de l’architecture de la piscine Château-Landon, notamment de la voûte, la Ville de Paris décide de lancer des travaux de rénovation pour préserver ce patrimoine et l’adapter aux normes de sécurité. Un important chantier de 18 mois se tient alors de l’été 2024 jusqu’en ce début d’année 2026. La structure historique a été conservée avec le bassin d’origine de 42 mètres de long et les mosaïques, tout en optimisant le traitement de l’eau, la ventilation, le chauffage et l’éclairage, tout en assurant la réfection des douches et des sols.

La réouverture

Après ces années de travaux, la piscine Château-Landon va enfin rouvrir ses portes dès ce lundi 23 février 2026. Désormais, toutes les personnes à mobilité réduite pourront accéder au rez-de-chaussée, et des cabines familiales permettent de venir avec ses enfants. Cette rénovation a aussi permis une consommation moins énergivore et plus respectueuse de l’environnement. Si vous avez hâte de la découvrir ou bien d’y retourner, rendez-vous ce lundi, dès 9 heures, pour faire la brasse dans ce bassin historique du 10e arrondissement.

Piscine Château-Landon

31 rue du Château Landon, 75010 Paris

À lire également : Conçue dans les années 1930, cette piscine Art Déco se trouve en plein cœur de Paris

Image à la une : © Baptiste Dereclenne / Ville de Paris