Un pop-up gratuit s’installe à Paris ce week-end pour hydrater votre peau

En ce début de printemps, vous avez besoin de rebooster votre peau après les dégâts de l’hiver ? Du 17 au 19 avril 2026, la première marque de beauté en France installe son Hydra Station dans le Marais pour 3 jours d’expériences gratuites autour d’un seul sujet : l’hydratation. Diagnostic, masterclasses, échantillons, photobooth… Le premier pop-up d’Yves Rocher débarque dans la capitale !

Un pop-up Yves Rocher à Paris

Dès votre arrivée, rendez-vous pour un diagnostic de peau personnalisé. Vous pourrez découvrir quel produit de la toute nouvelle gamme Hydra Water-Plump d’Yves Rocher vous convient pour hydrater votre peau. Elle contient un ingrédient exceptionnel : l’Edulis, une plante cultivée en agroécologie à La Gacilly, en Bretagne, réputée pour son incroyable capacité à capter et retenir l’eau. L’expérience se poursuite ensuite à l’Hydra Bar pour une pause ressourçante.

Des masterclasses pour hydrater votre peau

Pour apporter une hydratation maximale à votre peau toute l’année, ne ratez pas les masterclasses proposées par les experts de l’Institut Yves Rocher sur le pop-up. Techniques d’automassage pour un effet plump immédiat, formulation des produits et de leur impact environnemental, création d’une boisson hydratante maison avec @SkincarebySamy, le créateur de contenus suivi par plus d’un million d’abonnés : l’hydratation n’aura plus de secret pour vous !

Enfin, l’Hydra Station proposera aussi un photobooth, un distributeur d’échantillons, un locker surprise pour tenter de remporter des coffrets cadeaux, et des offres exclusives sur les soins visage valables en boutique et sur le site jusqu’au 10 mai 2026. Les sessions durent 30 minutes et les places sont limitées alors n’hésitez pas à vous inscrire rapidement ici !

Hydra Station by Yves Rocher

24 rue Beaubourg, 75003 Paris

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril 2026

De 10h30 à 19h30