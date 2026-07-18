Que faire à Paris cet été ? Voici des idées de sorties originales pour profiter de la belle saison

Vous avez prévu de profiter de l’été à Paris ? Nocturne au musée, studio photo immersif, bar à jeux géant, visites guidées ou encore grands parcs méconnus : voici des idées de sorties originales pour vivre pleinement la belle saison… Que vous soyez Parisien ou simplement de passage dans la capitale !

1. Les nocturnes au Musée de Montmartre

Quand le soleil commence à se coucher sur la Butte, l’atmosphère du Musée de Montmartre devient encore plus magique. Tous les mercredis des mois de juillet et d’août, les nocturnes permettent de l’explorer jusqu’à 22h et de flâner dans les jardins Renoir après avoir découvert les collections consacrées à l’histoire artistique de Montmartre et l’exposition temporaire Adya & Otto van Rees. Au cœur des avant-gardes. Installé en terrasse au Café Renoir, autour d’une boisson fraîche et d’une planche à partager, on profite des derniers rayons du soleil pendant que les enfants s’amusent avec les jeux en bois mis à disposition. Une parenthèse paisible qui donne presque l’impression d’avoir quitté Paris…

12 rue Cortot, Paris 18e

Tous les mercredis de juillet et août, jusqu’à 22h (dernière entrée à 21h15)

Réserver pour une nocturne au Musée de Montmartre

2. Un après-midi jeux au 3Bis

Il suffit de pousser la porte du 3Bis pour comprendre pourquoi l’adresse est devenue le repaire des amateurs de jeux. Niché au coeur de Bercy Village, ce vaste bar rassemble plusieurs centaines de jeux de société, mais aussi des bornes d’arcade, du baby-foot, des fléchettes, ou encore des salles privatives avec karaoké, quiz ou encore blind test pour prolonger la soirée. On peut réserver un salon privatif, venir pour une partie entre amis, passer des heures à découvrir de nouveaux jeux ou simplement profiter de l’ambiance conviviale autour d’un verre. Une excellente idée lorsque la chaleur se fait trop forte pour passer du temps dehors (les salles sont climatisées !) ou que l’on cherche une activité originale à faire en groupe.

41 rue des Pirogues de Bercy, Paris 12e

Réserver au 3Bis

3. Créer des souvenirs dans les décors immersifs de Koneo Studio

Les photobooths coréens connaissent un succès fou en Asie, et ils ont débarqué à Paris avec Koneo Studio. Proposant aussi un studio photo, ce lieu immersif est pourvu, en tout, d’une quinzaine de décors aux univers très variés. Ruelle néon, laverie rétro-futuriste, studio de musique, vaisseau spatial ou encore ambiance années 2000… Ici, on ne vient pas simplement faire une photo : on choisit un espace scénographié, des accessoires, une ambiance, puis on immortalise un moment entre amis, en couple ou en famille. On joue devant la caméra dans de véritables mini-sets inspirés de la K-culture et on repart avec des souvenirs personnalisés, parfaits pour remplir son album de vacances… sans quitter Paris !

30 avenue Corentin Cariou, Paris 19e

Réserver au Koneo Studio

4. S’offrir une bouffée d’air dans les grands parcs du Val-de-Marne

Quand le thermomètre grimpe, les grands espaces verts deviennent de véritables refuges. Le Val-de-Marne compte de nombreux parcs départementaux où l’on peut marcher à l’ombre des arbres, pique-niquer, bouquiner, faire du vélo ou s’allonger dans l’herbe le temps d’un après-midi. Du parc des Lilas à Vitry-sur-Seine au parc de la Plage Bleue à Valenton, en passant par le parc du Plateau à Champigny, chacun possède sa propre identité : certains offrent de magnifiques points de vue, d’autres abritent des jardins botaniques, des plans d’eau ou encore de vastes prairies. Des escapades dépaysantes, accessibles en quelques minutes depuis Paris !

Retrouvez la liste complète des parcs sur le site du Département du Val-de-Marne

5. Découvrir le Zoo de Paris à la tombée de la nuit

Voir les lions s’éveiller au coucher du soleil, observer les chauves-souris entrer en activité ou admirer les girafes depuis une terrasse en dégustant un verre… Voici ce que proposent les Nocturnes du Parc zoologique de Paris tous les jeudis de l’été. De 18h à 22h, le zoo offre une expérience complètement différente de la visite classique. La terrasse du Zarafa devient le point de rendez-vous incontournable de la soirée, avec sa vue sur la plaine africaine et ses animations ludiques autour de la biodiversité. Et pour ceux qui souhaitent prolonger la fête, deux soirées Silent Zoo transformeront même le parvis en immense piste de danse silencieuse jusqu’à 1h du matin, casque sur les oreilles et flamants roses en toile de fond !

Avenue Daumesnil, Paris 12e

Nocturnes tous les jeudis du 2 juillet au 13 août (18 h-22 h)

Silent Zoo les 16 juillet et 6 août

Tarif nocturne : 15 €

Réservation fortement conseillée sur le site du Parc Zoologique de Paris

Pas besoin de partir loin pour vivre un bel été : entre une soirée dans les jardins du Musée de Montmartre, quelques heures de jeux au 3Bis, une séance photo originale chez Koneo Studio, ou une balade dans les grands parcs du Val-de-Marne, les idées ne manquent pas pour profiter pleinement de la saison à Paris. Il ne vous reste plus qu’à choisir par quoi commencer !