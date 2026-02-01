Temple du rock parisien, le Bus Palladium va bientôt renaître sous une autre forme

Le Bus Palladium, salle de rock’n’roll mythique, a fermé ses portes en juillet 2022, pour le plus grand malheur des noctambules du quartier de Pigalle. Fermé pour mener des travaux conséquents, le lieu va rouvrir sous une nouvelle forme : loin d’être un club underground, il va se transformer en un immense hôtel 5 étoiles, composé d’un restaurant, d’un bar et d’une salle de concert qui devraient ouvrir en mars 2026.

Un temple mythique du rock

Bar emblématique de Pigalle, le Bus Palladium était bien connu des noctambules amateurs de rock. Ouvert en 1965, il comptait un bar, une salle de concert, et une piste sur laquelle la jeunesse venait danser jusqu’au petit matin. On y a vu passer de grands noms, comme Gloria Gaynor, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell. Téléphone y enregistre son premier 45 tours en public, et Mick Jagger y a même fêté un anniversaire ! Mais après plusieurs décennies festives, ce haut lieu du rock a définitivement fermé ses portes le 2 avril 2022 pour être remplacé par un hôtel.

D’une salle underground… à un hôtel 5 étoiles

En 2026, le Bus Palladium va rouvrir au même endroit… mais sous une autre forme. Après plus de trois ans de travaux menés par le Studio KO, cette salle de concert de 200 places située au sous-sol appartiendra désormais à un hôtel 5 étoiles, avec bar et restaurant. Si Christian Casmèze, le propriétaire, et Nicolas Saltiel, le fondateur du groupe hôtelier Chapitre Six, assurent que le nouveau Bus Palladium sera « fidèle à l’esprit du lieu », on se doute qu’il sera bien différent de ses années underground.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CHAPITRE SIX (@chapitresix_hotels)

Restaurant, bar et salle de concert

Le Studio KO a conçu son projet ainsi : un hôtel 5 étoiles composé de 35 chambres et suites, un restaurant, un bar à cocktails, ainsi qu’un rooftop pour l’été. On pourra y découvrir toute une programmation de spectacles, performances, concerts et DJ sets, dont la direction artistique a été confiée à Lionel Bensemoun (Le Baron, La Mano…).

Le restaurant, ouvert 24h/24 tous les jours de l’année, a quant à lui été confié au chef Valentin Raffalli, qui propose une cuisine de saison, dont des coquilles Saint-Jacques à la sauce pil-pil, une salade de puntarelle ou encore des tortellinis au bouillon. L’objectif est de créer un lieu ouvert jour et nuit, mêlant cuisine, hôtel, musique et festivités. Pour l’heure, l’ouverture du nouveau Bus Palladium est annoncée en mars 2026 !

Bus Palladium

6 rue Pierre-Fontaine, 75009 Paris

Réouverture prévue en mars 2026

À lire également : Vous n’arrivez plus à suivre les nouveaux travaux à Paris ? Voici un résumé des grands chantiers de 2026