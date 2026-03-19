La statue de la République pourrait bientôt être protégée par un grillage

La statue de la République, placée en plein milieu de la place éponyme, est régulièrement sujette aux graffitis. Empiétant sur les 3e, 10e et 11e arrondissements, ce monument historique est en effet investi par les Parisiens lors d’hommages publics, d’actions militantes ou de rassemblements politiques. Ainsi, la Ville de Paris cherche un moyen de protéger cette grande allégorie conçue par Léopold Morice en 1883, afin d’éviter les nettoyages réguliers coûtant plusieurs millions d’euros par an.

Un grillage de protection

Face à ces dommages, Ariel Weil, le maire PS de Paris-Centre, a proposé l’aménagement d’un mobilier urbain permettant de limiter l’accès au monument. Le projet prévoit en effet d’entourer la statue et son socle d’un grillage avec un « écrin végétal » afin de rappeler l’interdiction d’escalader et de graver la statue. Selon le maire, cette mesure permet de protéger le monument sans pour autant changer la configuration de la place pensée sous le mandat de Bertrand Delanoë.

Un projet rencontrant plusieurs limites

Si le projet n’est pas d’une grande ampleur, il rencontre pourtant certaines limites. En effet, la station République étant l’une des plus importantes du réseau RATP, les sols ne peuvent accueillir d’importants travaux ni des plantations profondes. Ariel Weil rappelle toutefois que cet aménagement demeurera « léger », à l’instar des protections entourant désormais la colonne de Juillet ou la fontaine des Innocents.

Toutefois, ces espaces verts entourés d’un grillage ne permettent pas d’obtenir l’effet escompté : la colonne de Juillet continue, par exemple, d’être régulièrement dégradée. Ce dispositif sert donc davantage d’avertissement et de moyen de prévention. Reste à savoir s’il sera réellement mis en place à la suite des prochaines élections municipales.

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