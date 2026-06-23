Le plus long parcours de street art d’Europe fête ses 10 ans aux portes de Paris

On le longe parfois sans mesurer son ampleur, pourtant, entre le parc de la Villette et le Stade de France s’étire un parcours d’art urbain unique en Europe : la Street Art Avenue. Cette année, celle-ci célèbre ses 10 ans avec de nouvelles œuvres monumentales et surtout une programmation inédite !

Un musée à ciel ouvert aux portes de Paris

Depuis 2016, le canal Saint-Denis s’est transformé en véritable galerie de street art à ciel ouvert. Au fil des ans, les murs d’usines, les piliers d’autoroutes, les façades d’immeubles ou encore les ponts ont accueilli les créations d’artistes venus du monde entier. Aujourd’hui, le parcours rassemble plus de 50 œuvres sur près de 6 kilomètres, accessibles gratuitement toute l’année. Une belle initiative lancée par l’Office de tourisme Plaine Commune Grand Paris à l’occasion de l’Euro 2016, qui mérite le détour.



Le plus long parcours de street art d’Europe

La balade débute au 6 quai de l’Allier, dans le 19e arrondissement de Paris, passe par Aubervilliers et se poursuit jusqu’à Saint-Denis. En flânant à pied ou à vélo le long du canal, on découvre une succession de fresques monumentales qui racontent l’évolution du street art contemporain. Parmi les artistes ayant marqué l’histoire du parcours figurent notamment Marko 93, Kashink, Paola Delfin, Inti, Hera of Herakut, Insane 51 ou encore les Sœurs Chevalme. Chaque édition enrichit un peu plus ce musée urbain en perpétuelle transformation.

Une édition 2026 tournée vers la Méditerranée

Pour souffler ses dix bougies, la Street Art Avenue met à l’honneur les échanges artistiques méditerranéens. L’un des temps forts de cette édition est l’accueil du street artiste marocain Benji, invité en résidence à Saint-Denis : son univers poétique, marqué par des personnages coiffés de cartons devenus sa signature, a déjà pris place sur une façade située rue Danielle-Casanova. Cette dynamique internationale se poursuivra tout au long de l’année avec des résidences croisées entre la Seine-Saint-Denis, Casablanca et Marseille. De nouvelles fresques viendront ainsi enrichir le parcours jusqu’à l’automne.

Une balade culturelle idéale pour l’été

Au-delà des œuvres elles-mêmes, plusieurs événements permettront de découvrir la Street Art Avenue sous un autre angle. L’Été du Canal proposera notamment des croisières artistiques, des visites guidées et des ateliers graffiti. Aubervilliers accueillera également l’Auber Graffiti Show tandis que les Journées européennes du patrimoine mettront à l’honneur ce patrimoine urbain devenu incontournable. Que l’on soit amateur de street art ou simple promeneur, le parcours offre une manière originale de découvrir un territoire en pleine mutation, loin des itinéraires touristiques classiques. Dix ans après sa création, la Street Art Avenue continue ainsi de transformer le canal Saint-Denis en un immense terrain d’expression artistique, ouvert à tous et en constante évolution !

Street Art Avenue

Accès libre et gratuit toute l’année

Comment s’y rendre ?

Côté Paris : Métro ligne 7 Corentin Cariou ou Porte de la Villette, Tram T3b Porte de la Villette

Côté Saint-Denis : Métro ligne 13 Porte de Paris, Tram T3b Canal Saint-Denis

Visites guidées : des visites guidées et balades sont organisées tout au long de l’année par l’agence d’attractivité Plaine Commune POP

Renseignements : 01 55 870 870