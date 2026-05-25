Les villages les plus vieux autour de Paris : notre TOP 5

Quels sont les villages les plus vieux autour de Paris ? Grâce à ce TOP 5 signé la rédac’, vous saurez où voyager dans le temps en Île-de-France. Gardez cet article sous le coude lorsque vous aurez l’envie d’une escapade dans les alentours de la capitale ! D’ailleurs, on commence fort, avec celle que l’on aime nommer « la Reine des cité médiévales » de la Seine-et-Marne.

1- Provins : une cité médiévale classée à l’UNESCO

Nous sommes à 77 km au sud-est de Paris. Depuis gare de l’Est, Provins est accessible via la ligne P. En plein cœur de la Seine-et-Marne, cette cité médiévale existe depuis plus de 1000 ans. Ses remparts, érigés entre le XIe et le XIIIe siècle, s’élèvent à 25 mètres de hauteur et sur 5 kilomètres. Il s’agit d’une des enceintes fortifiées les plus imposantes de France. Jadis, Provins était l’une des villes de France les plus puissantes d’Europe occidentale ! Ce qui nous charme avec Provins, c’est son authenticité : le paysage que l’on aperçoit nous permet de prendre l’air, loin du bruit de Paris. Les anciennes terres des comtes de Champagne sont reconnues à l’international, et même classées à l’UNESCO. Visiter Provins, c’est vivre la promesse d’une escapade réussie.

Notez par ailleurs que les fêtes médiévales de Provins ont lieu du 13 au 14 juin 2026. Pour voyager jusqu’au Moyen Âge, profitez de ces deux jours où vous pourrez danser, faire des emplettes et admirer des spectacles à thèmes. Si vous avez besoin de vivre une expérience originale en famille, les médiévales de Provins vont vous ravir. Nous vous conseillons le bal médiéval, qui se déroulera place du Châtel.

Provins, 77160

2- Moret-sur-Loing : la petite Venise d’Alfred Sisley

Pour notre tour des villages les plus vieux autour de Paris, la Seine-et-Marne n’a pas encore dit son dernier mot ! Moret-sur-Loing garde dans son patrimoine des remparts et un donjon du XIIe siècle. Les amateurs de photographie adoreront immortaliser la porte de Bourgogne et la porte de Samois. Vous pourrez aussi ressentir le passé médiéval de la ville en vous baladant le long du Loing, au cœur de routes pavées au bord de l’eau : rien de mieux lorsque la canicule pointe le bout de son nez. De même, cette très ancienne cité médiévale est accessible en transports. Il vous suffira de prendre la ligne R à gare de Lyon, le temps de 50 minutes.

Les façades Renaissance, les maisons à colombages et en pierre font partie du charme de ce village, qui a tant inspiré le peintre Alfred Sisley ! Pour causes de difficultés financières, le peintre a quitté Sèvres pour la Seine-et-Marne. De 1882 à 1885, ses toiles ont immortalisé Moret-sur-Loing et ses alentours, bordés d’eau et de verdure ! Dans ce village, vous pourrez aussi faire le plein de sucreries, puisque depuis 1638, on y fabrique les fameux « sucre d’orge », dont la renommée et mondiale.

Moret-sur-Loing, 77250

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3- La Roche-Guyon : le seul « Plus Beau village de France » de la région

Nous sommes encore à seulement 1h de Paris, mais cette fois, dans le Val-d’Oise ! En contrebas des versants du plateau du Vexin, la Roche-Guyon existe dans les annales depuis le XIIe siècle, puisque s’y trouvait une ancienne forteresse. On peut encore y découvrir des passages troglodytiques nombreux, grâce à son château surprenant creusé à même la roche. D’ailleurs, cette fameuse construction a été commandée par, ni plus, ni moins, que le roi Philippe-Auguste. La position de ce village estampillé parmi les « Plus Beaux villages de France » était stratégique, puisque perché face à la Seine. Au XVIIe siècle, après des siècles d’oubli, la famille de La Rochefoucauld réhabilitera ce château. De château médiéval à demeure aristocratique : cette pépite du Val-d’Oise a vécu de très nombreuses transformations. On vous invite à profiter de l’atmosphère paisible de la Roche-Guyonqui fait tout son charme. Un pique-nique en bord de Seine est idéal là-bas, surtout après avoir découvert les jardins historiques du château.

La Roche-Guyon, 95780

4- Senlis : un bijou gallo-romain près du Château de Chantilly

Trichons un peu pour cette fois, et rendons nous à l’orée des Hauts-de-France, dans l’Oise. Senlis s’y cache, entre les forêts de Chantilly et d’Ermenonville. Nous ne sommes qu’à 40 kilomètres de Paris ! La vieille ville médiévale ne sera que le début de votre visite, où vous traverserez le XVIIIe siècle, puis le XVIIe… Jusqu’à revenir au temps des gladiateur ! Ce village, que nous avons classé quatrième, garde des traces d’une activité humaine encore plus ancienne : la muraille antique d’Augustomagus date du IIIe siècle, et s’étend aujourd’hui sur 800 mètres. Cela fait d’elle l’une des murailles antiques les mieux conservées de France.

Par ailleurs, c’est dans l’enceinte du château de Senlis qu’en 987, Hugues Capet a été couronné Roi des Francs. Se rendre à Senlis, c’est ressentir des siècles d’histoire monarchique, c’est comprendre le fonctionnement de notre ancien Royaume ! Ce village gallo-romain, devenu cité royale, est truffé de monuments historiques et millénaires. Après avoir arpenté le Parc Naturel Régional d’Oise, on vous conseille de vous rendre au magnifique château de Chantilly, qui vous ravira aussi par son ancienneté.

Senlis, 6030

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5- La petite venise des Yvelines : Chevreuse

Via le RER B, ou en voiture, nous sommes toujours à 1h de Paris. Il s’agit du compromis idéal, pour se rendre dans l’unique village des Yvelines de notre sélection. En plein cœur du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, le paysage vous comblera ! Ici, l’horizon est vallonné, et c’est sur une colline que se perche le château de la Madeleine : la où les Seigneurs de Chevreuse régnaient, et ce, depuis le XIe siècle. Son prieuré est encore plus ancien, puisqu’il date de 980 ! L’ancien village de Chevreuse s’est donc développé autour d’une forteresse médiévale, qui fait aujourd’hui partie de l’histoire.

En vous promenant au bord de l’Yvette, vous admirerez la beauté des lavoirs anciens préservés, et pourrez profiter de l’adorable « promenade des Petits-Ponts ». Jadis, de nombreux moulins y tournaient : les meuniers étaient rois. C’est au XIXe siècle que cette activité rustique a commencé à disparaître peu à peu. Vous y trouverez aussi un ancien cabaret, où le poète Jean Racine aimait venir trinquer à l’inspiration !

Chevreuse, 78160

6- Mention Honorable : Paris, au temps de « Lutèce »

Avant que Paris ne soit nommée ainsi, elle portait le nom de Lutèce. Certes, ce n’était pas un village, mais pour être ancienne, elle l’était ! Lutèce était une cité gallo-romaine qui se concentrait sur l’actuelle Île de la Cité. Le peuple gauloin des Parisii y vivait, et y défendait son territoire avec hargne, même si Lutèce deviendra plus tard une cité romaine, après la conquête de Jules César !

Il reste aujourd’hui quelques traces de cette époque lointaine, avec les fameuses arènes de Lutèce, et les thermes de Cluny. N’oublions pas non plus le fameux « Siège de Paris » daté de 885 à 886. À cet instant de l’histoire que beaucoup ignorent, les Vikings, en quête de pillages et de terres à occuper, sont arrivés par la Seine. Or, Lutèce a résisté, car la ville possédait des ponts fortifiés, des tours défensives et une position stratégique sur la Seine. Ce siège a duré presque un an, mais Paris a vaincu et a tenu bon. Il s’agit aujourd’hui d’un événement majeur du Moyen Âge français. En somme, Paris était déjà d’une importance capitale et stratégique il y a plus de 1100 ans.

Maintenant, à vous de nous dire quel village « le plus vieux » proche de Paris vous aimeriez ajouter à ce top !

Photo à la une : Moret-sur-Loing, les bords du Loing verdoyants en Seine-et-Marne © Atterom