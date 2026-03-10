Visite dans les cours cachées de la ville de Rennes

À l’abri des regards et de l’agitation des rues piétonnes, Rennes cache un patrimoine discret, presque chuchoté : ses cours intérieures et passages secrets. À l’heure où les beaux jours s’installent enfin, c’est sans doute l’une des plus jolies façons de (re)découvrir la ville.

Derrière les façades, une autre ville

On les longe sans les voir. Derrière une porte cochère, au fond d’un porche, après quelques marches usées par le temps, se dévoilent des espaces insoupçonnés. À l’image des fameuses traboules lyonnaises, ces passages permettaient autrefois de passer d’une rue à l’autre, à l’abri de la pluie ou des regards. Avec le temps, beaucoup se sont refermés, privatisés, oubliés. Aujourd’hui, des visites guidées proposent d’en pousser les portes et d’en comprendre l’histoire. C’est une autre ville qui apparaît alors : plus silencieuse, plus intime. On y découvre des pans de bois cachés, des galeries en enfilade, des escaliers à vis, des détails d’architecture que l’on ne soupçonne pas depuis la rue. Beaucoup de ces cours et cages d’escalier sont d’ailleurs en cours de restauration, preuve d’un intérêt renouvelé pour ce patrimoine local longtemps resté dans l’ombre.

Des cours cachées et bien gardées

Parmi les plus belles, impossible de ne pas citer la cour nichée à l’arrière de la crêperie Sainte-Anne, accessible par la rue de la Motte-Fablet. Un havre inattendu en plein centre historique. Rue Vasselot, à l’emplacement de l’ancien couvent des Carmes, un spectaculaire escalier à double volée se dévoile, théâtral et élégant. Plus étonnante encore, la cour de la prison Saint-Michel. Avec ses faux airs de patio andalou ou de cour vénitienne, elle a su se réinventer en lieu festif incontournable, abritant des terrasses secrètes comme celles du la Banque ou du Upper. Ces visites guidées sont une invitation à ralentir, à lever les yeux et à franchir les seuils.

