Les lieux les plus insolites à visiter à Paris pendant les Journées du Patrimoine 2026

Une église russe cachée au fond d’une impasse, les secrets d’une maison de vente aux enchères, ou les coulisses du réseau ferroviaire francilien… Les Journées européennes du Patrimoine reviennent les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, et sont l’occasion rêvée de pousser des portes de ces lieux parfois fermés au public le reste du temps. Cette année encore, nous avons repéré quelques visites particulièrement insolites et accessibles gratuitement, alors suivez le guide !

1. L’Hôtel de Mercy-Argenteau, un joyau caché sur les Grands Boulevards

On peut passer des dizaines de fois devant sans le remarquer… Et pourtant il existe depuis 1778. L’Hôtel de Mercy-Argenteau abrite aujourd’hui L’École des Arts Joailliers, et pour sa 2ème participation aux Journées du Patrimoine, il a imaginé un parcours autour de la lumière. Vous pourrez ainsi découvrir ses salons historiques, sa sublime bibliothèque, son Cabinet, et participer à des démonstrations de joaillerie et de gemmologie. Enfin, la visite se termine par l’exposition « Daniel Brush, l’art de la ligne et de la lumière », qui réunit plus de 75 bijoux et objets de l’artiste américain. Une visite inattendue et passionnante !

Hôtel de Mercy-Argenteau – L’École des Arts Joailliers

16 bis boulevard Montmartre, 75009 Paris

2. Gros & Delettrez, pour découvrir les secrets d’une maison de ventes aux enchères

Qui n’a jamais rêvé de pousser la porte d’une maison de ventes, de lever un marteau de commissaire-priseur ou de découvrir si un vieil objet oublié dans un placard vaut une petite fortune ? Pour les Journées du patrimoine, Gros & Delettrez ouvre son nouvel hôtel des ventes du 6e arrondissement et lève le voile sur un univers que l’on imagine souvent réservé aux collectionneurs et aux initiés. Pendant tout le week-end, vous pourrez y découvrir l’exposition « Du commissaire-priseur à l’auctioneer : voyage dans l’histoire des enchères », participer à un café littéraire consacré à Henri Matisse, à une conférence autour de « la bataille de l’authenticité des tableaux » et surtout, apporter une œuvre d’art, un bijou ou un objet de collection afin de le faire examiner et estimer gratuitement par les spécialistes de la maison. De quoi, peut-être, repartir avec une jolie surprise !

Gros & Delettrez

2 rue de Bérite, 75006 Paris

3. La Maison de la RATP, pour prendre les commandes d’un RER

Voilà une façon plutôt amusante de redécouvrir un décor que les Parisiens fréquentent tous les jours. Pour les Journées du Patrimoine, la Maison de la RATP vous permettra d’admirer l’emblématique motrice Sprague, ces anciennes rames qui ont circulé dans le métro parisien, mais aussi monter à bord d’un bus ancien pour une balade dans Paris. Encore plus insolite : des simulateurs permettront de se glisser dans la peau d’un conducteur et de prendre virtuellement les commandes d’un RER ou d’un tramway ! Les familles pourront également participer à des ateliers, dessiner sur des carreaux de métro et découvrir une exposition de photographies patrimoniales inédites intitulée « L’œil du voyageur ». Une conférence sera même donnée sur un petit objet parisien en voie de disparition : le fameux ticket de métro en carton.

Maison de la RATP

189 rue de Bercy, 75012 Paris

4. Le siège de l’Agence spatiale européenne, exceptionnellement ouvert au public

C’est sans doute l’une des ouvertures les plus dépaysantes du week-end. Installé dans le 15e arrondissement depuis 1976 et entièrement rénové récemment, le siège parisien de l’Agence spatiale européenne (ESA) ouvre ses portes au grand public pour la 2ème fois seulement. On pourra notamment emprunter son impressionnant escalier monumental, découvrir la salle du Conseil, où les États membres prennent les décisions qui façonnent les futures missions spatiales européennes, et observer des maquettes de sondes, satellites et lanceurs. L’Astrolabe, espace consacré à la culture scientifique, sera également accessible. Des conférences avec des experts et des simulations du Conseil de l’ESA seront organisées en parallèle, mais celles-ci nécessitent une inscription donc si vous souhaitez y participer, pensez à réserver !

Siège de l’Agence spatiale européenne – ESA

8-10 rue Mario-Nikis, 75015 Paris

5. L’église orthodoxe Saint-Serge-de-Radonège, une perle secrète près des Buttes-Chaumont

C’est l’un des édifices religieux les plus atypiques de Paris et pourtant, il est invisible depuis la rue. Derrière la grille du 93 rue de Crimée, tout au fond d’une impasse, se cache la colline Saint-Serge : un étonnant ensemble verdoyant composé de jardins, d’une ancienne usine de cierges et surtout d’une église orthodoxe aux allures de petite église russe. À l’intérieur, changement de décor total : fresques colorées, icônes, deux iconostases et peintures de Dimitri Stelletsky, parfois surnommé le « Michel-Ange russe ». Pour les Journées du patrimoine, des visites commentées musicales gratuites sont organisées samedi et dimanche à 16h, suivies de concerts. Et samedi soir, un second concert mettra notamment à l’honneur des poèmes français de Baudelaire, Hugo ou Chénier mis en musique par des compositeurs russes !

Église orthodoxe Saint-Serge-de-Radonège

93 rue de Crimée, 75019 Paris

6. Le centre de supervision de SNCF Réseau, la « tour de contrôle » des trains franciliens

C’est probablement l’adresse la moins spectaculaire vue de l’extérieur, mais l’une des plus difficiles à visiter en temps normal. Dans le 10e arrondissement se trouve le Centre de supervision de SNCF Réseau, véritable tour de contrôle chargée de surveiller 24h/24 et 7j/7 les installations ferroviaires d’Île-de-France. En cas d’incident ou de panne, c’est notamment depuis cet endroit stratégique que les équipes suivent la situation et coordonnent les interventions sur le réseau. Dimanche 20 septembre, le centre ouvre exceptionnellement ses portes pour dévoiler ces coulisses méconnues du chemin de fer. La visite est d’autant plus privilégiée que les groupes sont limités à seulement 6 personnes. Autant dire qu’il faudra être rapide pour décrocher une place !

Centre de supervision SNCF Réseau

173 rue du Faubourg-Saint-Denis, 75010 Paris

7. Le Musée de La Poste, pour découvrir un savoir-faire presque oublié

On termine avec une adresse que l’on connaît surtout pour ses collections de timbres, mais qui profite des Journées du patrimoine pour montrer ses coulisses. Le Musée de La Poste propose tout le week-end une série d’ateliers, de rencontres et de démonstrations consacrés aux métiers du patrimoine et aux techniques de l’image imprimée. Parmi les animations accessibles librement, l’artiste graveuse Leyla Peyrin réalisera des démonstrations de xylogravure samedi et dimanche de 14h à 17h30. Cette technique ancestrale consiste à graver une plaque de bois avant de l’encrer pour imprimer le motif sur du papier ou du textile. L’occasion de voir travailler une artiste en direct et de découvrir une technique dont les premières traces remontent à la Chine du VIIe siècle !

Musée de La Poste

34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris

Pendant deux jours seulement, Paris laisse ainsi entrevoir une autre facette de son patrimoine : celle des lieux cachés derrière des portes que l’on ne pense jamais à pousser… Et entre une église russe dissimulée près des Buttes-Chaumont, une salle où se décide l’avenir spatial européen et une tour de contrôle ferroviaire, le plus difficile sera sans doute de choisir par où commencer !