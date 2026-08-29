Connaissez-vous ce village féerique d’Allemagne dont le château a été empaqueté par Christo ?

Montjoie, appelée Monschau en allemand, est une petite ville située dans l’ouest de l’Allemagne, à une trentaine de kilomètres d’Aix-la-Chapelle. Nichée entre deux collines de l’Eifel et traversée par la Rur, elle semble tout droit sortie d’un décor de conte de fées. Mais derrière ses maisons à colombages et ses ruelles pleines de charme se cache aussi une histoire étonnante : en 1971, Christo et Jeanne-Claude y imaginent l’un de leurs premiers grands projets d’empaquetage architectural. Bien avant le Pont-Neuf à Paris ou l’Arc de Triomphe, le château de Montjoie se retrouve ainsi en partie dissimulé sous des milliers de mètres carrés de tissu. Mais avant de revenir sur cet épisode insolite, partons à la découverte de Monschau.

Montjoie, village féerique de l’Eifel

Montjoie est traversé par la Rur, son château se perche sur un éperon rocheux. Ici, toutes les maisons sont serrées le long de la rivière. Les rues étroites et tortueuses sont légion. L’ambiance féerique s’accorde également aux nombreux restaurants au bord de l’eau, et aux boutiques de créateurs qui accompagneront votre découverte. Plus important encore : le centre historique de Montjoie conserve de nombreux bâtiments historiques préservés, comme « la maison rouge », en allemand « das Rotes Haus ».

Son histoire remonte à l’époque où Montjoie était une importante cité drapière. Au XVIIIe siècle, on s’y enrichissait grâce à la fabrication de draps de laine qu’on exportait à travers toute l’Europe. Chaque grande production avait sa figure locale, ici, il s’agissait de Johann Heinrich Scheibler (1705-1765). Das Rotes Haus a été construite en 1760 par Scheibler. Cette maison extravagante raconte la réussite sociale de cet ancien fils de pasteur. Le lieu le plus admirable de la maison rouge n’est autre que son escalier tournant en chêne, qui s’élève sur 3 étages. Sur la balustrade, vous découvrirez 21 petites scènes qui y ont été sculptées. Elles racontent les différentes étapes de la fabrication du drap ! Une tradition qui vous rappellera forcément les Canuts lyonnais. Salons style rococo et Louis XVI, 6000 dessins et motifs de tissus conservés.

Bien sûr, le château de Montjoie est le deuxième point d’intérêt de ce village situé dans l’Eifel. Avant le passage de Christo, ce château a connu d’autres anecdotes insolites. Cette construction existe depuis 1217, et finira par être pillée au XVIe siècle. Puis, le château va appartenir à des propriétaires privés. Ceux-ci vont malheureusement vivre de plein fouet l’arrivée des impôts vers 1836. Un problème de taille se révèle : le château est énorme ! Logique, son entretien coûte une fortune. Alors, les propriétaires ont une solution saugrenue : ils font retirer les toitures, afin que le château de Montjoie ne soit pas soumis à cette taxe. Grand hic, dont vous vous doutez : un château sans toit supporte mal les intempéries. Le bâtiment est alors progressivement devenu une ruine. Il faudra attendre le XXe siècle pour que la province de Rhénanie intervienne. Le château de Montjoie sera sécurité, restauré, reconstruit. Et puis 1971 est arrivé.

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Le château empaqueté par Christo

Le village allemand posté sur la vallée de la Rur a connu le « Monschau : Projekt’71 ». Christo et sa compagne Jeanne-Claude ont été invités par le Kunstkreis Monschau à imaginer une œuvre monumentale pour l’automne 1971. Autant vous dire que ces créations éphémères ne sont pas passées inaperçues. Plus de 6000 m2 de tissu polypropylène et 3107 mètres de cordes ont été nécessaires pour recouvrir les structures médiévales. Ce projet a eu lieu au début de leurs grandes interventions monumentales : ce qui explique pourquoi on en parle peu, et pourquoi il est si difficile de trouver des photos. Pour le Pont-Neuf en 1985, cette fois, on comptera 40 000 m2 de toile de couleur. Quant à l’Arc de Triomphe en 2021, il s’agissait d’un projet posthume réalisé conformément aux infos laissées par Christo. Montjoie constitue ainsi l’un des épisodes méconnus des débuts de leurs grandes œuvres monumentales.

Montjoie, un village allemand préservé

Nous sommes aux portes de l’Ardenne. En 1944, d’horribles affrontements avaient lieu dans cette région. Lors de la bataille des Ardennes, de très nombreux villages ont été ravagés par les combats. Montjoie a ainsi conservé son centre ancien grâce à sa prise rapide par l’armée américaine en septembre 1944, qui lui a permis d’être largement épargnée par les destructions. Par ailleurs, même les immeubles récents qui s’y trouvent s’accordent à la beauté du vieux Montjoie : c’est un effort d’harmonie que vous apprécierez.

Demeure alors une dernière question : qu’en est-il de son nom si différent entre le français et l’allemand ? Souvent, les archives évoquaient un village nommé « Monjoye ». En 1800, le village est sous domination française, c’est là qu’apparaît « Montjoie ». Ce n’est qu’en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale et dans un contexte de francophobie, que le nom de la ville est officiellement germanisé en « Monschau ». Maintenant, vous savez tout. Il ne vous reste plus qu’à choisir cette belle escapade dans l’Eifel, au bord de la Rur, jusqu’à Montjoie !

Informations pratiques

Montjoie (Monschau) – Allemagne, à environ 30 km d’Aix-la-Chapelle

Rotes Haus : visite du mardi au dimanche (environ 45 minutes)

Informations et horaires actualisés sur le site officiel de la Rotes Haus.

Photo à la une : Vue sur Monschau (Montjoie) et son château dans l’Eifel © Boris Stroujko / Adobe Stock