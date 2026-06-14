L’affaire Dreyfus s’invite aux Champs Libres de Rennes

Le Musée de Bretagne ouvre le 20 juin 2026 une nouvelle exposition permanente consacrée à l’affaire Dreyfus, aux Champs Libres de Rennes. Conçue à l’occasion des 120 ans de la réhabilitation du capitaine Alfred Dreyfus, elle place la cité rennaise au cœur du récit : c’est ici, en 1899, que se déroula le procès du siècle. Entre collections exceptionnelles, scénographie immersive et dispositifs pédagogiques, cette exposition ne se contente pas de raconter l’histoire, elle invite chaque visiteur à interroger son présent.

Rennes et l’affaire Dreyfus : une histoire qui ne s’est jamais vraiment terminée

Il y a des événements dont une ville ne se remet pas tout à fait. L’été 1899, Rennes fut le centre du monde : le procès en révision du capitaine Alfred Dreyfus s’y est tenu du 7 août au 9 septembre, au lycée de garçons qui porte aujourd’hui le nom d’Émile Zola. Des journalistes venus du monde entier, des opinions fracturées, et un antisémitisme affiché dans les rues comme dans les journaux. Des images d’époque sont présentes sur les grilles du lycée, c’est l’occasion avec cette exposition d’approfondir le sujet.

Une collection de 8 000 documents, enrichie par la famille Dreyfus

Pour concevoir cette nouvelle exposition permanente, le Musée de Bretagne s’est appuyé sur une collection constituée dès 1899 : plus de 8 000 documents, enrichis au fil des décennies grâce notamment à des dons de la famille Dreyfus et à des achats sur le marché de l’art. Un conseil scientifique réunissant historiens et descendants d’Alfred Dreyfus a accompagné chaque étape du projet, du scénario aux choix des collections.

Commissaire d’exposition, Laurence Prod’homme a voulu corriger une lacune de longue date : mieux faire connaître l’homme derrière l’Affaire. « Longtemps présenté comme une simple victime, fade et peu investi dans la défense de sa propre cause, Alfred Dreyfus s’est en réalité battu durant 12 ans pour faire reconnaître son innocence. » L’immense correspondance conservée au musée, dont des extraits peuvent être lus et écoutés, restitue ses prises de position et ses liens indéfectibles avec sa famille. Un fac-similé de son uniforme d’officier d’artillerie permet d’incarner concrètement cet homme que l’histoire avait tendance à réduire à un symbole.

Un parcours en six séquences

Le parcours de l’exposition se déploie en six séquences. On commence par découvrir qui était Alfred Dreyfus (ses origines, sa formation militaire, son mariage, sa foi, ses enfants) avant de traverser les grandes étapes de l’Affaire via une frise chronologique illustrée de unes de journaux, d’estampes et de photographies. Une séquence entière est consacrée à la presse, et pour cause : le procès de Rennes fut le premier procès médiatique international de l’histoire contemporaine. Des journalistes de toute l’Europe convergèrent vers la ville, et pour la première fois, la photographie produisit un grand nombre d’images diffusées dans les revues du monde entier.

Une exposition qui sensibilise à l’importance des médias

L’exposition ne se pense pas seulement comme un objet historique. À travers plusieurs dispositifs de médiation centrés sur l’éducation aux médias et à l’information, elle invite les visiteurs, et en particulier les adolescents, à interroger leur rapport aux images et aux mots, à la polarisation des opinions, au poids de la désinformation. Dès l’entrée dans le hall des Champs Libres, c’est une œuvre monumentale de Jef Aérosol qui accueille les visiteurs. Né à Nantes en 1957, figure de la première vague d’art urbain français, l’artiste lillois a posé son regard sur la figure de Dreyfus dans un portrait au format imposant, caractéristique de son travail en noir et blanc ponctué de sa célèbre flèche rouge. Un signal fort, visible de loin, pour une exposition qui ne cherche pas à rester discrète.

L’affaire Dreyfus, Musée de Bretagne

Ouverture le 20 juin 2026

Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes