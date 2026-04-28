À 2h de Rennes, ces pierres millénaires n’ont toujours pas livré leurs secrets

À Carnac, dans le Morbihan, des milliers de menhirs se dressent dans la lande depuis plus de 7 000 ans. Alignées avec une précision qui intrigue toujours les chercheurs, ces pierres millénaires forment l’un des sites préhistoriques les plus impressionnants d’Europe. À environ 2h de Rennes, ce lieu inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO continue de nourrir toutes les hypothèses.

Les alignements de Carnac inscrits à l’UNESCO

On connaissait Stonehenge, ce site mégalithique situé en Angleterre. Mais nul besoin de traverser la Manche pour en voir. Le Morbihan abrite le site mégalithique le plus concentré au monde, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2025. Les deux principaux alignements, Ménec et Kermario, regroupent à eux seuls près de 3 000 menhirs. Dressés entre le Ve et le IIIe millénaire avant J.-C., soit bien avant l’Égypte des pharaons, bien avant l’écriture.

Ce qui frappe quand on les approche, c’est cette drôle de remarque que l’on se fait : des hommes et des femmes ont déplacé, dressé et aligné ces blocs de pierre, un à un. Mais pourquoi ?

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7 000 ans de mystère

C’est l’énigme que les archéologues se posent depuis des siècles. Un lieu de culte ? Un immense calendrier astronomique ? Une nécropole monumentale dédiée aux cérémonies funèbres ? Certains chercheurs évoquent un espace structuré selon la géographie et le relief, une carte du territoire gravée dans la roche. D’autres parlent d’un alignement avec les astres, d’un observatoire à ciel ouvert.

Aujourd’hui, des équipes scientifiques utilisent des technologies de cartographie du sous-sol pour tenter de percer les mystères du site. Et à chaque découverte, de nouvelles questions surgissent. La science avance. Mais la certitude, elle, se fait toujours attendre.

Des légendes qui entourent ce mythe

Selon une légende bretonne, les menhirs représenteraient une armée romaine pétrifiée par Saint Cornély, l’évêque ayant transformé ses poursuivants en pierres pour leur échapper. Une histoire qui nourrit l’imaginaire local depuis des générations, et qui donne aux alignements une allure de légion figée dans le temps. Ce que beaucoup ne remarquent pas au premier regard : la taille des menhirs diminue progressivement le long des alignements. Les plus grands se trouvent en tête de file, les plus petits à l’extrémité opposée. Une perspective monumentale, construite pour produire un effet à grande distance. La preuve que leurs bâtisseurs maîtrisaient des notions d’optique et de mise en scène que l’on attribue volontiers aux civilisations bien plus tardives.

Voir cette publication sur Instagram Dernières semaines pour profiter de l’accès libre aux Alignements de Carnac ⌛ Il vous reste jusqu'à la fin du mois de mars pour déambuler librement et gratuitement au plus près des menhirs. 🪨 D’avril à septembre, l’intérieur des Alignements est toujours accessible mais uniquement en visite guidée.…

Comment visiter les alignements de Carnac ?

Bonne nouvelle : les alignements se découvrent facilement, même sans entrer au cœur du site. Un cheminement piéton permet de les observer librement depuis l’extérieur toute l’année, tandis que l’accès à l’intérieur des alignements se fait en visite guidée d’avril à septembre. D’octobre à mars, certaines parties peuvent être accessibles en visite libre, selon les conditions de préservation du site.

Alignements de Carnac

Lieu-dit le Ménec, 56340 Carnac