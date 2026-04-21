Eva Longoria a sillonné la Bretagne pour une série diffusée sur CNN

On ne s’attendait pas à croiser une star de Desperate Housewives dans un parc à huîtres de Cancale ou en train de récolter des algues à la pointe Saint-Mathieu. Et pourtant. En juin 2025, Eva Longoria a débarqué en Bretagne pour le tournage de sa mini-série culinaire Searching for France, diffusée sur CNN depuis le 12 avril 2026. Les épisodes bretons ? À ne pas manquer.

L’actrice dans un parc à huîtres de Cancale

Première étape : Cancale. L’actrice américaine de 51 ans n’est pas venue en touriste. On l’a vue au port de la Houle, sur le marché aux huîtres, puis carrément dans les bacs avec un ostréiculteur pour une journée de travail comme les autres. Enfin, presque. Direction ensuite Saint-Malo, dans une boulangerie réputée de la ville close, accompagnée de Virginie Giboire, cheffe étoilée rennaise qu’on ne présente plus par ici. Elle en a aussi profité pour aller pêcher du homard sur la côte malouine. La gastronomie bretonne portée à l’écran américain, avec une ambassadrice locale. On valide.

Voir cette publication sur Instagram Clap de fin du tournage avec @evalongoria sur la pêche du homard en Bretagne. Expérience un peu surréaliste avec une super ambiance à bord du bateau puis lors du barbecue. Hollywood nous voilà!!! #welgalongoria".

Elle a cueilli des algues et appris la danse bretonne

C’est peut-être l’étape la plus inattendue. À la pointe Saint-Mathieu, à Plougonvelin, Eva Longoria a rejoint Nolwenn Corre, cheffe étoilée de l’Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu. Les deux femmes ont récolté des algues ensemble avant d’imaginer des plats aussi surprenants qu’un dessert à la crème d’algues et à la fraise. Et entre deux recettes, l’actrice s’est même initiée à la danse bretonne. On aurait payé pour voir ça.

Searching for France est une mini-série en huit épisodes produite par Hyphenate Media Group, la société de production d’Eva Longoria elle-même, sous la direction du scénariste Cris Abrego. L’idée : parcourir la gastronomie française dans toute sa diversité, Alsace, Provence, Paris, et donc Bretagne. Sacré coup de projecteur pour une région qui n’avait pas vraiment besoin qu’on lui apprenne à cuisiner, mais qui ne dit pas non à l’audience américaine.

Searching for France

Les deux premiers épisodes sont disponibles depuis le 12 avril 2026 sur CNN. Les suivants seront diffusés les 19 avril, 26 avril et 3 mai.