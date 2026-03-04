Une exposition immersive sur la danse moderne au musée du Frac

C’est une exposition qui se traverse presque comme une chorégraphie. Avec Danser page à la main, le FRAC Bretagne consacre une grande rétrospective à Lucinda Childs, figure incontournable de la danse postmoderne américaine, à découvrir jusqu’au 24 mai 2026. Une immersion passionnante dans une œuvre où le geste devient tracé, où la répétition se transforme en poésie visuelle, et où la danse dialogue avec le minimalisme et le pop art.

Une immersion dans la manière de penser le mouvement

Difficile de comprendre la danse contemporaine sans passer par Lucinda Childs. Dans les années 60, elle participe à l’aventure du Judson Dance Theater, collectif new-yorkais fondateur de la danse postmoderne. À l’époque, les artistes cassent les codes : ils s’éloignent du vocabulaire classique, intègrent les gestes du quotidien et transforment la scène en véritable laboratoire. L’exposition met en lumière cette écriture chorégraphique si particulière : des motifs qui se déploient, se répètent, se recomposent dans l’espace. Chez elle, chaque mouvement trace une ligne, chaque déplacement construit une architecture. Une danse minimaliste, presque mathématique, mais toujours traversée d’une forme de grâce hypnotique.

Une danseuse à la reconnaissance internationale

Au FRAC, on découvre un ensemble précieux de documents issus des archives personnelles de la chorégraphe, confiées au Centre national de la danse en 2016. Films, vidéos, photographies, dessins : autant de matériaux qui permettent de saisir l’ampleur d’un travail rarement montré sous cet angle. Ici, l’exposition ne se contente pas d’être regardée, elle se vit presque physiquement. En 1973, Lucinda Childs fonde sa propre compagnie et signe des pièces devenues majeures dans l’histoire de la danse minimale.

Une amitié de longue date avec le musicien Philip Glass

Parmi elles, Dance (1979), créée avec son complice de longue date, le compositeur Philip Glass. Une collaboration emblématique, devenue mythique dans le champ de la création contemporaine. Au fil des années, elle crée plus de trente pièces pour de grandes compagnies de ballet et met en scène des opéras d’envergure, comme Einstein on the Beach ou Macbeth. Sacrée Lion d’or à la Biennale de Venise en 2017 et nommée Commandeur des Arts et des Lettres, Lucinda Childs s’impose aujourd’hui comme une artiste majeure, dont l’influence dépasse largement le seul champ de la danse.

Lucinda Childs – Danser page à la main

FRAC Bretagne, 35000 Rennes

Jusqu’au 24 mai 2026