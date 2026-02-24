Mythos, le festival qui mêle musique, gastronomie et théâtre revient à Rennes

À Rennes, le printemps a une odeur particulière. Celle des premiers verres en terrasse, des jardins du Thabor qui se remplissent doucement… et de Mythos qui revient planter ses chapiteaux au cœur de la ville.

Du 3 au 12 avril 2026, le festival rennais signe sa 29ᵉ édition, et comme chaque année, il promet bien plus qu’une simple série de concerts. Mythos, c’est un joyeux mélange : musique, récits, théâtre, gastronomie. Dix jours où Rennes devient une scène géante, éclatée dans une quinzaine de lieux partenaires, avec près de 80 000 festivaliers attendus. Le centre de gravité, lui, ne bouge pas : les jardins du Thabor. C’est là que bat le cœur du festival, entre trois salles, des lumières suspendues dans les arbres, et cette sensation étrange de vivre un moment hors du temps.

Une programmation qui saute d’un univers à l’autre

Mythos a toujours eu ce talent : ne jamais choisir un seul registre. Cette année encore, l’affiche musicale ressemble à une playlist impossible, mais cohérente dans son éclectisme. Sébastien Tellier viendra avec sa pop décalée, presque cosmique. Thylacine embarquera le public dans ses paysages électroniques. Et puis il y a les noms qui attirent une nouvelle génération : Styleto, Lujipeka… Sans oublier Peter Doherty, figure rock cabossée, ou Yann Tiersen, dont la présence à Rennes a forcément une résonance particulière. À Mythos, on peut passer d’un concert euphorique à un moment suspendu en quelques mètres.

À Mythos, le théâtre n’est pas un à-côté

Ce qui rend Mythos unique, c’est aussi ça : le spectacle vivant y est partout. Parmi les propositions marquantes, Tendre carcasse ouvre une voie festive et collective, portée par quatre jeunes interprètes qui conjuguent corps et mots dans une énergie d’émancipation. David Gauchard, lui, propose Soprane, un objet scénique hybride, entre récital et conférence, qui plonge dans le quotidien d’une chanteuse lyrique aux côtés de Jeanne Crousaud. Une façon de documenter un métier souvent fantasmé. Avec Monarques, Emmanuel Meirieu frappe fort : il relie la migration des papillons monarques à celle des migrants mexicains traversant la frontière américaine sur le toit du train surnommé La Bestia. Une proposition puissante, politique, poétique aussi.

Le Thabor, grande scène de la cuisine

Et puis il y aura Anthony Martine, inspiré par le cabaret, le drag, la danse, la performance. Il raconte la difficulté d’être noir et queer dans un monde qui impose d’autres normes, et invente un nouveau mythe où il aurait enfin sa place. Mythos porte bien son nom : ici, on fabrique des récits. Et parce qu’à Rennes on aime autant manger que vibrer, Mythos continue de faire de la gastronomie un pilier du festival. Près de 70 chefs participeront à cette édition, notamment au Cannibale Restaurant, installé juste en face du Cabaret Botanique. Un lieu où l’on peut passer d’un plat à une performance, d’une discussion à une découverte.

Festival Mythos

Parc du Thabor, 35000 Rennes

Du 3 au 12 avril 2026