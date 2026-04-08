Vide-dressing géant, défilé engagé : ne manquez pas le Good Festival à Alma

Avis aux amateurs de mode, de bons plans et d’initiatives engagées : du 22 au 25 avril 2026, le centre commercial Alma à Rennes lance la 2ème édition de son incontournable Good Festival. Un rendez-vous mêlant shopping responsable, rencontres inspirantes et découvertes… le tout dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Un festival qui fait vraiment du bien

Alors que les beaux jours s’installent tranquillement dans la capitale bretonne, Alma invite les consommateurs engagés à un événement inédit entre deux rayons de soleil. Le Good Festival prouve que consommer autrement, c’est tout sauf ennuyant : venez redécouvrir vos enseignes préférées lors d’un vide-dressing influence animé par des créatrices de contenu locales ou d’un défilé de mode célébrant le shopping engagé. Pendant quatre jours, le centre met en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes : enseignes, créateurs et initiatives locales. Ici, on parle de mode durable, de circularité, d’inclusion et de consommation plus responsable, sans jamais sacrifier le plaisir. L’idée ? Montrer qu’il est possible de consommer autrement, tout en se faisant plaisir.

Un vide-dressing géant et un défilé engagé

Mercredi 22 avril, la Place de la Fontaine se transforme pour un vide-dressing géant : des créatrices de contenu locales y proposent des pièces de seconde main soigneusement sélectionnées, une belle diversité de styles à découvrir et des échanges privilégiés avec les créatrices elles-mêmes. Dans une démarche solidaire, une partie des ventes sera reversée à des associations choisies par les participantes : la preuve que mode et générosité font bon ménage. Puis, le samedi 25 avril, place à un défilé pas comme les autres : Alma met à l’honneur les collections plus responsables de ses enseignes (ajouter nom des enseignes), entre matières durables, fabrication française et pièces pensées pour durer. Un moment groovy, inclusif, gratuit et ouvert à toutes et tous, à découvrir à 11h et 16h sur la Place de la Fontaine, à ne surtout pas manquer !

Rennes Alma, un centre commercial qui s’engage toute l’année

Au-delà du festival, Alma multiplie les actions concrètes pour réduire son impact environnemental : entre 2019 et 2024, sa consommation d’énergie a diminué de 40 % et celle d’eau de 15 %, 100 % des déchets sont valorisés (dont 49 % recyclés) et le DPE est classé A depuis 2023. Alma poursuit également la modernisation de ses installations avec un passage progressif à un éclairage 100 % LED et l’installation d’une station vélo autonome fonctionnant à l’énergie solaire. Ces engagements montrent qu’un centre commercial peut être un véritable acteur du changement. Entre bonnes affaires, mode responsable et initiatives inspirantes, le Good Festival, qui se tient du 22 au 25 avril 2026, s’annonce comme le rendez-vous feel good du printemps : une belle occasion de consommer autrement… sans rien perdre du plaisir.

Good Festival

Du 22 au 25 avril 2026

Centre Alma, 5 Rue du Bosphore 35000 Rennes