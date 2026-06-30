On a déniché la thalasso parfaite pour recharger les batteries cet été en Bretagne

L’été est là, et on a qu’une seule envie, prendre le grand large et respirer de l’air frais. Et si on s’offrait une vraie parenthèse, corps et âme, face à l‘un des paysages les plus spectaculaires de Bretagne? C’est ce que propose la Thalasso de l’hôtel Roz Marine, la dernière-née en Bretagne. On y est allés, et franchement, on n’avait pas envie de rentrer.

Perros-Guirec en juillet-août : le bon plan que peu de gens connaissent encore

Pendant que tout le monde se dispute les dernières chambres en Corse ou dans le Golfe du Morbihan, la Côte de Granit Rose reste étonnamment préservée. Et pour cause : ce bout de Bretagne rose et sauvage a quelque chose d’irréel. Les rochers aux teintes cuivrées qui plongent dans une eau turquoise, les 40 kilomètres de sentiers côtiers, l’archipel des Sept Îles, plus grande réserve ornithologique de France, que l’on aperçoit depuis sa fenêtre… En été, la lumière y est particulièrement envoûtante, et la baie de Trestraou prend des allures de carte postale qu’on n’ose pas trop partager, de peur que tout le monde débarque.

91 chambres où la Bretagne s’invite dans les moindres détails

Roz Marine, c’est la plus grande capacité hôtelière des Côtes-d’Armor, avec 91 chambres, mais rien de l’anonymat d’un grand complexe balnéaire. L’architecte d’intérieur Christophe Bachmann a travaillé avec les matières du territoire : granit rose, boiseries, lumière naturelle. Les fresques aux murs ajoutent une touche de poésie inattendue, entre ocre chaud et bleus marins. La terrasse vue mer, elle, se passe de commentaires. C’est le genre d’endroit où le petit-déjeuner peut durer deux heures sans que personne ne s’en plaigne.

Bien manger, vivre lentement

En été, on veut des produits frais, une vue sur l’eau et pas trop d’effort pour trouver une bonne table. Roz Marine coche toutes les cases avec ses deux restaurants signés par le chef Jean-François Coudert, L’Haliotis et La Suite, tous deux face à la baie. Cuisine de la mer, produits du terroir breton, ambiances complémentaires. Et pour les soirs où l’on préfère rester en peignoir, le bar lounge et sa carte de plats légers permettent de grignoter sans quitter l’ambiance cosy de la maison.

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La thalasso : le vrai argument de l’été

C’est là que tout prend son sens. Parce qu’un été réussi, c’est aussi un corps que l’on a pris le temps de chouchouter. Le spa propose 13 cabines de soins, dont des espaces duo parfaits pour les escapades en amoureux, un sauna et baignoire duo. L’espace thalasso monte encore d’un cran : 18 cabines équipées de technologies qu’on ne s’attendait pas à trouver ici, de la chromothérapie à la cryothérapie corps entier en passant par le lit de flottaison, véritable antichambre du lâcher-prise absolu.

Le parcours marin en front de mer est un spectacle à lui seul : deux bassins d’eau de mer chauffée, des geysers, des jets, un couloir de marche… le tout avec l’archipel des Sept Îles en toile de fond. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le Parcours Celtique propose une alternance chaud-froid digne des meilleurs spas nordiques, saunas à différentes températures, hammam, bains d’eau de mer progressifs jusqu’à la douche de glace, pour ressortir complètement régénéré.

Pour en profiter vraiment : les programmes immersion

Plutôt que de multiplier les soins à la carte, Roz Marine propose des séjours immersifs de 4 ou 6 jours, Sommeil, Breizh Océan, Terre et Mer, Harmonie Sensorielle, pensés pour que la détente s’installe en profondeur. Le genre de séjour dont on revient bronzé, détendu, et avec l’impression d’avoir pris une vraie respiration.

Hôtel Roz Marine

58 boulevard Thalassa à Perros Guirec

Réservations au 02 57 63 02 22