Le Grand Bain, guinguette chic et bar à tapas à Rennes

À Rennes, certains lieux ne disparaissent jamais vraiment : ils se transforment. Le Grand Bain en est la preuve. Après six mois de travaux, l’adresse emblématique de la place de Bretagne fait peau neuve et change de nom : bienvenue au Grand Bain, nouvelle guinguette chic et bar à tapas qui entend bien réveiller les soirées rennaises.

Pendant des années, on l’a connu sous le nom de L’Amiral, avant de voir défiler des projets comme BèJe ou Bar en Scène. Aujourd’hui, le lieu renaît avec une identité forte, pensée comme une immersion totale. Signée par les architectes de l’agence Wunder, la transformation est spectaculaire : ici, on entre dans un bassin imaginaire. Sur les murs, des clapotis d’eau semblent résonner, une échelle de piscine surgit du décor, et une moquette rouge nous plonge dans une atmosphère théâtrale. Au plafond, des guirlandes viennent compléter cette ambiance de guinguette urbaine.

De bons plats mijotés maisons

Mais Le Grand Bain ne se contente pas d’être beau : il veut aussi être bon. Aux commandes des cuisines, le chef Emmanuel Andouard revendique une cuisine axée sur la saisonnalité, avec des produits locaux, frais et mitonnés maison. Le midi, la carte joue la simplicité savoureuse : une poitrine de cochon confite, un cabillaud accompagné d’un crumble de parmesan, et la cuisse de poulet agrémentée de tagliatelles aux herbes et un jus au thym ! Des plats accessibles, bien exécutés, pensés pour les déjeuners en terrasse. Il y en aura aussi pour les palais végétariens avec des propositions telles que des tempuras de légumes, tarte fine aux oignons caramélisés et bleu d’Auvergne, un carpaccio de betterave au chèvre frais ou le risotto de légumes anciens.

Le grand plongeon en soirée

Car le soir, l’ambiance change : place au bar d’atmosphère et aux tapas à partager. Ici, on picore un grand croque-monsieur convivial, des frites sauce cheddar avec effiloché de porc, le tout dans une énergie festive assumée. Musique live, DJ sets, stand-up… Le Grand Bain veut devenir une scène à part entière, avec une terrasse privative et une programmation qui promet de faire vibrer la place de Bretagne. Ouvert 7 jours sur 7, ce nouveau repaire rennais invite à un grand plongeon : celui des saveurs, des rencontres et des soirées qui s’étirent.

Le Grand Bain

2 boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000 Rennes

Réservation au 02 23 05 71 48

Image à la une : Brian Le Goff