Ces lieux de Rennes que vous avez peut-être déjà vus au cinéma

Parc, campus, boulevard Art déco, librairie ou clinique : plusieurs lieux de Rennes ont servi de décor à des films récents ou cultes. Il y a des villes qui rêvent d’Hollywood. Rennes, elle, préfère tourner tranquillement entre ses façades Art déco et ses campus universitaires, avant de se retrouver sur grand écran, parfois récompensée d’un César. Tour d’horizon des films qui ont posé leurs caméras ici, du mythique « Les Beaux Gosses » au prochain Christophe Honoré.

Les Beaux Gosses (2009) : Riad Sattouf immortalise le parc Courbet

Tout commence là. En 2009, Riad Sattouf signe avec Les Beaux Gosses un premier film devenu culte, et révèle au passage un certain Vincent Lacoste. Le réalisateur, qui a vécu plusieurs années à Rennes, ne pouvait pas ne pas laisser une trace de la ville dans son œuvre. Si les scènes d’intérieur ont été tournées à Gagny, une scène d’extérieur a été filmée au parc Courbet, coin familier de générations de Rennais.

Sur la branche (2023) : l’université Rennes 1 en tribunal

Daphné Patakia, Benoît Poelvoorde, Agnès Jaoui, et les campus Santé et Beaulieu de l’université Rennes 1 transformés en décors de tribunal pour le film de Marie Garel-Weiss. Les amphis et couloirs de béton se prêtaient visiblement bien à l’exercice. Autre lieu convoqué : la prison de Vezin-le-Coquet, très appréciée des équipes de tournage pour son architecture encore intacte. Une case à cocher mentalement la prochaine fois que vous passez devant.

L’Attachement (2024) : le boulevard Aristide Briand récompensé d’un César

Le film de Carine Tardieu a décroché le César du meilleur film, et Rennes peut légitimement en tirer une petite fierté. Plusieurs lieux rennais y jouent un rôle visible : la librairie de La Nuit des Temps située quai Emile Zola, la rue de Montfort, la clinique de la Sagesse. Mais c’est surtout le grand immeuble Art déco du boulevard Aristide Briand, construit en 1952, qui tient un rôle central : deux de ses appartements deviennent les domiciles des personnages principaux.

Voir cette publication sur Instagram 14K likes, 86 comments – raphael.quenard le December 30, 2024: "L’ATTACHEMENT de Carine Tardieu le 19 Février au cinéma 🤍 Avec @piomarmai Valeria Bruni-Tedeschi @vimala_pons Produit par @kare_productions Distribué par @diaphana 🙈".

Mariage au goût d’orange (2026) : Christophe Honoré reconstruit les années 70

Le prochain long métrage de Christophe Honoré — attendu en 2026 — a été tourné à Rennes en février dernier. Intitulé Mariage au goût d’orange, le film s’accompagne d’une reconstitution d’époque années 70, avec au générique Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste. Tiens, lui encore. Décidément, Rennes et Lacoste, c’est une histoire qui dure.