À Rennes, le nouveau MeM devient un village

Oubliez les salles de concert aseptisées et les salles des fêtes sans âme. Depuis le début du mois de mars 2026, Rennes dispose d’un nouveau terrain de jeu culturel, et il ne ressemble à rien de ce que vous connaissez déjà. Le MeM, c’est un site de 7 400 m² posé au bord de l’eau, sur le site naturel de la Piverdière. Un lieu où l’on entre comme on entre dans un décor de film : un chapiteau à miroirs, des dorures, des tentures rouges, un parquet de bois qui craque sous les semelles.

Le Magic Mirrors : la salle qui change la donne

La pièce maîtresse du nouveau MeM, c’est le Magic Mirrors. Un chapiteau de nouvelle génération, conçu dans la tradition des grandes salles ambulantes européennes, réinterprété pour le XXIe siècle. Le résultat ? Une architecture qui tient à la fois du cirque, du cabaret et de la grande salle de spectacle, avec une mezzanine qui offre une vue panoramique sur la scène pour celles et ceux qui préfèrent observer le monde d’en haut.

La capacité ? Jusqu’à 2 000 personnes en configuration concert. De quoi faire trembler les dorures et sentir le sol vibrer sous les pieds. Le Magic Mirrors a ouvert ses portes le 6 mars 2026 avec un premier concert de Kompromat, une entrée en matière à la hauteur de l’ambition du lieu. Mais le Magic Mirrors, c’est aussi — et peut-être surtout — un espace pensé pour les entreprises et les organisateurs d’événements professionnels. Séminaires, lancements de produit, soirées de gala, événements sportifs ou associatifs : la salle se plie, se module, se réinvente selon les besoins. Le chapiteau à miroirs devient décor, l’espace se transforme, l’ordinaire n’a plus sa place.

Voir cette publication sur Instagram Réouverture du mem avec @kompromatmusic 🎉 Quelle soirée in-cro-yable ! ❤️‍🔥 Merci à toutes et tous d’être venus et d’avoir fait vibrer la salle comme jamais ! ✨ On a hâte de vous retrouver pour les prochains concerts… et croyez-nous, le meilleur est à venir ! 👀 #lemem #lieudifferent #kompromat …

Un village entier, pas juste une salle

C’est là que le projet devient vraiment excitant. Parce que le nouveau MeM n’est pas une salle de concert avec un beau chapiteau. C’est un village culturel, un ensemble de lieux qui s’animent au fil des mois, au fil des saisons, au fil des envies. Dès avril et jusqu’en septembre, la Guinguette reprend ses habitudes au bord de l’eau. Musique, soleil, bonne humeur : le rendez-vous estival rennais que beaucoup attendaient ne disparaît pas, il s’inscrit simplement dans un écrin plus grand, plus ambitieux.

En mai 2026, le Pavillon et ses salons privatifs ouvriront à leur tour. Nouveaux espaces disponibles à la location pour les particuliers comme pour les professionnels, ils viennent compléter une offre événementielle déjà solide. Anniversaire, mariage, réunion stratégique avec vue sur l’eau : le MeM coche désormais des cases que peu d’endroits à Rennes peuvent faire. Et puis, à l’automne 2026, viendra le temps du café culturel et de son restaurant. Un lieu dans le lieu, un endroit où l’on vient sans forcément avoir de billet en poche, juste pour boire un café, croiser des gens, assister à un événement imprévu, manger bien. Ce genre d’espace hybride où la culture se glisse dans le quotidien sans crier gare.

Le MeM

Route de Sainte-Foix, 35000 Rennes