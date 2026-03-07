Marché de livres, jardins botaniques, aires sportives… Cinq activités gratuites à faire dans les parcs parisiens

Avec l’arrivée du printemps, les parcs, jardins et squares parisiens vont ouvrir plus longtemps. S’ils sont une respiration pour la ville, ils permettent aussi de faire des découvertes botaniques, feuilleter des livres anciens, jouer aux échecs ou faire de la musculation en plein air…

Faire un tour au marché du livre

Situé sous les halles du parc Georges-Brassens (15e), le marché du livre ancien et d’occasion se tient tous les samedis et dimanches, de 9 h à 18 h. Chaque week-end, une vingtaine de libraires et bouquinistes exposent leur sélection d’ouvrages, parfois généralistes ou spécialisés, livres anciens ou modernes. Ainsi, on peut y trouver toute une diversité d’ouvrages et de documents : des livres de poche, des livres dédicacés, des autographes, des éditions originales numérotées, des gravures, des affiches, des cartes postales ou des bandes dessinées.

Jouer aux échecs en plein air

Amateurs de jeu d’échecs ou de jeu de dames, sachez que plusieurs parcs et squares parisiens détiennent des tables avec un damier, permettant de jouer en plein air avec vos pièces. Si l’envie vous vient, rendez-vous au jardin du Luxembourg (5e), qui regroupe plusieurs tables, mais aussi au jardin Anne-Franck (3e), au parc du Champ-de-Mars (7e), au square René-Le Gall (13e), au square du Cardinal-Wyszynski (14e), au square des Batignolles (17e) ou au square Charles Hermite (18e).

Explorer des jardins botaniques

Les parcs et jardins parisiens sont, pour certains, composé de jardins botaniques aux multiples espèces végétales. C’est notamment le cas du bois de Boulogne à l’ouest, avec le parc de Bagatelle et le jardin des serres d’Auteuil, et du bois de Vincennes à l’est, avec l’arboretum de Paris et le parc floral de Paris. Vous y découvrirez plusieurs milliers de variétés de plantes, avec des panneaux explicatifs sur leurs particularités, l’importance de la biodiversité ou les recherches sur le changement climatique.

Se muscler sur des aires sportives

Certains parcs regroupent plusieurs équipements sportifs en plein air, permettant de se muscler, de travailler son cardio et de se détendre. C’est par exemple le cas du jardin des voltiges, situé dans le parc de la Villette (19e), avec son aire sportive accessible gratuitement toute l’année. Vous pourrez aussi retrouver des appareils dans la Coulée verte (12e), le parc Kellermann (13e), le square Olivier Noyer Leonidas (14e), le square Léon Serpollet (18e) ou le square Sarah Berhnardt (20e).

Se rafraîchir dans les jets d’eau

Pour les jours de forte chaleur, il est possible de se rafraîchir dans certains parcs ayant des jets d’eau et des brumisateurs. Vous pouvez faire un petit tour au parc Nelson-Mandela (1er) pour jouer avec les brumisateurs et profiter ensuite des tables de pique-nique. Autre endroit à connaître pour se mouiller la peau : le parc André-Citroën (15e) dispose de 72 jets d’eau activés pour les beaux jours sur une immense esplanade entourée de pelouse.

