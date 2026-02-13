Grand Palais : 4 artistes contemporains à découvrir à Art Capital durant le week-end

Du 13 au 15 février 2026, Art Capital célèbre ses 20 ans au sein du Grand Palais. Cette manifestation, qui représente quatre salons historiques, réunit plus de 3 000 peintres, dessinateurs, sculpteurs, graveurs ou photographes sous la nef. Parmi eux, nous vous en présentons quatre qui ont attiré notre regard.

Art Capital, quatre salons historiques

Créé en 2006, Art Capital est une manifestation associant quatre salons historiques du Grand Palais : le Salon des artistes français, le Salon Dessin et Peinture à l’eau, le Salon Comparaisons et le Salon des artistes indépendants de 1884. Ces salons ont la particularité d’être gérés par les artistes eux-mêmes, qui établissent leur sélection en formant un jury. Pour sa 20e édition, l’événement présente plus de 3 000 artistes sous la nef du monument historique.

Jean-Pierre Ritz

Représenté par le Salon des Artistes français, Jean-Pierre Ritz est à la fois sculpteur et graveur. Au Grand Palais, il présente trois linogravures illustrant un champ de blé ondulant sous les rafales de vent. En jouant sur les contrastes de noir et blanc, et sur les hachures, ces trois oeuvres laissent percevoir l’influence de Félix Vallotton.

Nicole Guézou

Non loin de là, on découvre aussi les gravures de Nicole Guézou parmi le Salon des Artistes français. L’artiste utilise la technique de la taille d’épargne sur une plaque en bois pour réaliser ces paysages inspirés de ses séjours en Bretagne. Avec une superposition de couleurs, les formes semblent presque disparaître afin de laisser l’esprit divaguer comme bon lui semble.

Solveig Alegre

Toujours du côté du Salon des Artistes français, en accédant au balcon, on découvre une encre de Chine réalisée par Solveig Alegre, qui a récemment reçu le Prix du jeune artiste attribué par le magazine L’Oeil. Après avoir reçu une formation d’architecte, l’artiste privilégie la pratique du dessin pour saisir les configurations et les atmosphères des villes. Ici, elle représente le métro aérien de Brooklyn.

Gottfried Helnwein

Dans l’espace dédié au Salon Dessin Peinture à l’Eau, on peut découvrir cette oeuvre du peintre allemand Gottfried Helnwein, le numéro 30 d’une longue série d’huiles sur toile dénommée The Murmur of the Innocents. L’artiste y représente des portraits hyperréalistes d’enfants, dans de grands formats, dont les visages innocents sont marqués par des traumatismes anciens et tus.

Romane Fraysse

Art Capital

Grand Palais

7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Le 13 février 2026, 10h-22h

Le 14 février 2026, 10h-20h

Le 15 février 2026, 10h-19h

À lire également : Un tour des 15 expositions parisiennes à découvrir au premier semestre 2026

Image à la une : Gottfried Helnwein, The Murmur of the Innocents 30, huile sur toile, 250 x 170 cm – © Gottfried Helnwein