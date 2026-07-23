Les plus belles balades à faire dans le Val-de-Marne

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Partir en escapade au sud-est de Paris permet de s’évader dans les paysages préservés des bords de Marne, qui fascinent depuis longtemps les citadins venus se ressourcer dans la tranquillité des espaces verts. Le long de la rivière et de ses nombreuses boucles, vous pouvez croiser des villages champêtres, explorer les sentiers forestiers, vous rafraîchir près des lacs ou faire une escale dans l’une des guinguettes cachées sous les arbres. Voici six idées de lieux à découvrir le temps d’une balade dans le Val-de-Marne.

1. La Végétale

C’est l’une des plus jolies promenades du Sud-est parisien : elle se nomme La Végétale. Depuis l’ouverture du Câble C1, vous pouvez vous y rendre en empruntant le téléphérique qui offre une vue panoramique sur le Val-de-Marne. Après avoir survolé la région, vous atterrissez en plein cœur de cette coulée verte d’une vingtaine de kilomètres, aménagée sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée de l’interconnexion TGV et reliant Créteil à Santeny.

Loin des agitations de la ville, cette longue balade au calme vous fait traverser différents parcs, bois et vergers du département, que vous soyez cycliste ou piéton. En vous rapprochant de la commune de Villecresnes, vous pourrez faire un tour au domaine de Grosbois, puis poursuivre votre chemin le long des coteaux et de la rivière de la vallée du Réveillon. Vous aurez ensuite la possibilité de visiter le village de Mandres-les-Roses connu pour sa production historique de roses. C’est d’ailleurs sur le tracé de La Végétale que les fleurs étaient autrefois transportées vers la capitale !

Départ : Métro Pointe du Lac (ligne 8), en correspondance avec le Câble C1

Distance : 8,5 kilomètres

2. La boucle de Saint-Maur

Pour se rafraîchir lors de votre balade, rien de mieux que les berges en bord de Marne aménagées sur plusieurs kilomètres. En longeant la rivière, vous pourrez profiter d’un lieu de détente en pleine nature, parfois ponctué de passerelles, de guinguettes et de petits ports de plaisance. À Saint-Maur-des-Fossés, la Promenade des Anglais suit une boucle de la Marne où sont regroupées de belles demeures anciennes et leurs jardins arborés, parfaits témoins de la villégiature passée.

Vous souhaitez vous évader dans des paysages insulaires ? Cette boucle est peuplée de nombreuses îles, dont certaines classées en réserve naturelle. Vous pouvez explorer l’île de Brise-Pain ou l’île Sainte-Catherine pour leurs paysages préservés qui offrent une vue panoramique sur la rivière.



Départ : Gare RER A de Saint-Maur – Créteil

Distance : 10 km (14 km avec l’option retour par Champigny – Saint-Maur)

3. Le parc de la Plage Bleue

Pour une promenade dépaysante, rendez-vous au parc départemental de la Plage Bleue, un vaste espace vert du Val-de-Marne qui s’étend sur plus de 40 hectares avec un vrai plan d’eau, des étendues de sable et des îles où nichent hérons cendrés, cormorans et sarcelles. Classé Espace naturel sensible depuis 1991, le parc de la Plage Bleue a une histoire singulière : d’anciennes sablières transformées en base de loisirs sauvage dans les années 60, fermées au public en 1979, puis réinventées par le Département en un parc paysager qui a décroché le trophée du paysage en 1993. Aujourd’hui, on vient s’y promener en famille, pique-niquer, observer les oiseaux et même pêcher ! Un petit coin de vacances ouvert toute l’année.

Départ : Gare RER D de Villeneuve-Saint-Georges

Distance : boucle d’environ 4 kilomètres

4. Le lac de Créteil

Faites un tour vers le lac de Créteil, une étendue d’eau de 40 hectares dont les berges ont été aménagées pour les piétons. Au fil des jardins paysagers, vous trouverez quelques bancs disposés le long des allées pour faire une pause face à l’eau calme. Puis, la balade peut se poursuivre un peu plus loin dans le centre historique de Créteil, la deuxième ville la plus peuplée de Val-de-Marne. L’occasion de visiter la cathédrale Notre-Dame-de-Créteil ou les fameux Choux, ce curieux ensemble architectural emblématique du brutalisme construit entre 1969 et 1974 par l’architecte Gérard Grandval.

Départ : Métro Pointe-du-Lac (ligne 8) ou Créteil-Préfecture

Distance : 7 kilomètres

5. Sur les traces du street-art à Vitry-sur-Seine

Envie d’une balade qui mêle art urbain et respiration verte ? Direction Vitry-sur-Seine, véritable vitrine du street-art en Île-de-France, où pochoirs, fresques et graffitis rythment les façades au fil des rues. Le parcours serpente à travers plusieurs quartiers de la ville avant de déboucher sur la place de la Libération, où trône la célèbre sculpture monumentale Chaufferie avec cheminée signée Jean Dubuffet, juste à côté du MAC/VAL, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne.

En chemin, faites une pause au parc départemental des Lilas, une zone de nature au cœur de la ville, ou testez l’Exploradôme, un espace ludique dédié aux sciences à faire en famille. La balade se termine tout près de la gare RER des Ardoines, future station de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, qui viendra encore mieux connecter ce territoire déjà riche en art contemporain.

Départ : Gare RER C de Vitry-sur-Seine

Distance : 7 kilomètres

6. Et sous nos pas coule la Bièvre

Peu de gens le savent, mais une rivière aujourd’hui enfouie a longtemps façonné les paysages du sud du Val-de-Marne : la Bièvre. Ce circuit vous emmène sur ses traces, à travers Arcueil, Cachan puis L’Haÿ-les-Roses. Pour démarrer, rendez-vous au parc départemental du Coteau-de-Bièvre, à la frontière d’Arcueil et de Gentilly : c’est ici que le Département a fait remettre à ciel ouvert 600 mètres de la rivière, disparue sous le bitume depuis plus d’un siècle, aménageant au passage une promenade et une zone d’expansion des crues. Un symbole de renaturation en pleine ville, avant de poursuivre la balade vers Cachan et L’Haÿ-les-Roses.

Le parcours longe ensuite l’impressionnant aqueduc Médicis, un pont-aqueduc du XVIIe siècle classé monument historique, construit à la demande de Marie de Médicis pour amener les eaux de Rungis jusqu’au palais du Luxembourg, et superposé à l’aqueduc de la Vanne du XIXe siècle. Montez jusqu’au Jardin panoramique pour profiter d’une vue dégagée sur la vallée de la Bièvre et l’aqueduc, avant de traverser le parc départemental de la Roseraie du Val-de-Marne, l’une des plus anciennes collections de roses au monde. Sur le chemin, vous croiserez aussi l’ancien Moulin de la Bièvre, datant du XIIe siècle, où l’on venait autrefois moudre le grain avant qu’il n’accueille tannerie et teinturerie au XIXe siècle. Pour finir la balade, direction la station de métro L’Haÿ-les-Roses, sur la nouvelle ligne 14.

Départ : Gare RER B d’Arcueil-Cachan

Distance : 10 kilomètres

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Image à la une : © Éric Legrand