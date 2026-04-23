Calella de Palafrugell : le plus beau village de pêcheurs de la Costa Brava

Calella de Palafrugell est un charmant village de pêcheurs à seulement 1h30 de Barcelone. Il semble avoir traversé les décennies sans rien perdre de son authenticité et séduit par son ambiance animée sous les arcades des Voltes, sa vue panoramique du haut du Far de Sant Sebastià et ses plages parmi les plus belles de la Costa Brava.

Calella de Palafrugell, un village de pêcheurs au charme intact

Ici, pas de front de mer standardisé ni de nouvelles barres d’immeubles clinquantes. Juste des maisons blanches aux volets délavés, des barques tirées sur le sable, et une Méditerranée qui change de couleur au fil de la journée. On marche plus qu’on ne se presse, on s’attarde sur une terrasse face à la mer, on suit les courbes du littoral et on se surprend à ne pas regarder son smartphone. Les journées s’étirent entre petites criques secrètes, ruelles blanches et pins chauffés au soleil. On vient pour une baignade, on reste pour la lumière : celle qui glisse sur les façades, qui fait varier les bleus de la mer, et qui donne à ce petit coin de Costa Brava des airs de décor de cinéma. On comprend vite pourquoi ce petit noyau de Palafrugell est resté si préservé.

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Port Bo et les “Voltes”

Le cœur battant du village, c’est Port Bo. Une petite plage encadrée par les arcades blanches des Voltes, où les anciens abris de pêcheurs sont devenus restaurants et terrasses ouvertes sur le sable. L’ambiance y est animée, sans pour autant perdre son âme. On imagine facilement les barques rentrant au port, les voix qui résonnent sous les voûtes, et les soirées d’havaneras, ces chants marins, qui font encore vibrer les pierres chaque été. C’est ici que Calella de Palafrugell dévoile son côté le plus iconique, celui des cartes postales.

Far de Sant Sebastià, les jardins suspendus

Au-dessus du village, il faut grimper jusqu’au Far de Sant Sebastià. D’un côté, la baie de Llafranc, de l’autre, les reliefs sauvages qui s’étirent vers le nord. Le vent y souffle plus fort, la lumière irradie, et en contrebas, la côte semble être dessinée à la main, tant elle semble parfaite. Certains viennent juste pour boire un verre face à l’horizon, d’autres prolongent jusqu’aux sentiers qui redescendent vers les criques.

Un peu plus loin, les jardins de Cap Roig ajoutent une autre dimension à cette côte déjà très cinématographique : des terrasses végétales qui semblent tomber dans la mer, avec des perspectives qui donnent envie de s’attarder. Et puis il y a ces plages, parmi les plus belles de la Costa Brava, parfois accessibles seulement après quelques marches : le Golfet, La Platgeta, ou ces criques cachées entre deux rochers, où le seul véritable bruit est celui des vagues contre la pierre.

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L’art de vivre version Costa Brava

À Calella de Palafrugell, l’activité principale consiste à marcher, nager et flâner. On mange aussi, souvent au bord de l’eau, parfois sous les arches de pierre, toujours avec la mer comme décor. Et si l’on s’aventure un peu plus loin, vers Llafranc ou Tamariu, on retrouve cette même douceur méditerranéenne, propre à ces villages authentiques, bien que Calella de Palafrugell ait ce petit quelque chose en plus. Un certain charme qui, au-delà de l’attrait du site, nous reconnecte à l’essentiel, aux traditions de la pêche et à un mode de vie sobre.

Considéré comme l’un des villages les plus authentiques de la Costa Brava, Calella de Palafrugell a su préserver son âme maritime à travers ses superbes plages et ses environs ruraux. Ici, les multiples criques, les ruelles blanches étroites, les maisons aux toits en tuiles inclinées dessinent un paysage resté fidèle à son histoire. Calella de Palafrugell est village de pêcheurs simple et préservé, à découvrir à seulement 1h30 de Barcelone.

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