5 jours à Ras Al Khaimah pour découvrir l’autre visage des Émirats

Vous cherchez une destination dépaysante et hors des sentiers battus pour faire le plein d’émotions et de sensations pendant les vacances de février ? Et si vous partiez à la découverte de ce coin méconnu des Émirats ? Avec sa nature préservée et ses paysages à couper le souffle, la destination n’a absolument rien à voir avec Dubaï et vaut le détour.

Ras Al Khaimah : l’autre visage des Émirats

Quand on pense aux Émirats arabes unis, c’est souvent Dubaï qui vient immédiatement en tête, avec ses gratte-ciels spectaculaires, ses centres commerciaux gigantesques, son ambiance ultra-urbaine. Mais c’est loin de ces clichés que nous emmène cet émirat du nord, moins connu, qui a fait le choix de miser sur la diversité des paysages, les expériences en plein air et l’aventure plutôt que sur la démesure urbaine et le spectaculaire artificiel. Montagnes escarpées, désert, mangroves, plages encore relativement préservées… le contraste est immédiat et surprenant.

Dès l’arrivée, on est saisi par ce contraste inattendu. En quelques kilomètres seulement, on passe de la mer aux reliefs du Jebel Jais, puis aux vallées désertiques ponctuées de palmeraies et d’oasis. Le territoire se prête naturellement à l’exploration, avec une impression d’espace et de respiration que l’on ne retrouve pas forcément dans les grandes métropoles de la région. Une autre facette des Émirats, plus confidentielle, plus nature et particulièrement dépaysante, qui commence doucement à se faire remarquer.

Sensations fortes et grands espaces

Ici, la montagne devient un véritable terrain de jeu. Pour les amateurs de sensations fortes, Ras Al Khaimah frappe fort avec Jais Flight, la plus longue tyrolienne du monde. Près de trois kilomètres de descente à plus de 120 km/h, suspendu à plus de 1 600 mètres d’altitude : l’expérience est impressionnante, et suffisamment longue pour vraiment profiter du paysage, entre ravins vertigineux et reliefs rocheux spectaculaires.

Après cette bonne dose d’adrénaline, le restaurant 1484 by Puro installé au point culminant des Émirats, est le lieu parfait pour se remettre de ses émotions tout en prolongeant le moment, le temps d’un déjeuner panoramique face aux montagnes.

Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l’aventure, le camp d’exploration Bear Grylls propose une immersion plus ludique mais aussi plus physique. Allumer un feu, construire un abri, apprendre à s’orienter et à gérer ses ressources en milieu désertique : après ça, la survie en milieu hostile n’aura plus de secret pour vous !

Autre expérience marquante : prendre de la hauteur avec le Club d’aviation Al Jazirah. À bord d’un petit avion léger, on découvre l’émirat vu du ciel, entre désert, mangroves peuplées de flamants roses, villages côtiers et reliefs montagneux. Les plus curieux pourraient même avoir l’opportunité unique de prendre brièvement les commandes !

Traditions, désert et parenthèses hors du temps

Ras Al Khaimah réserve aussi des expériences plus calmes, mais tout aussi dépaysantes, grâce à son patrimoine historique discret mais intéressant. La visite du fort de Dhayah, l’un des rares forts construits en hauteur aux Émirats,permet de replonger dans l’histoire locale tout en profitant d’un panorama dégagé sur les palmeraies, les montagnes et la côte.

Plus au nord, la ferme perlière de Suwaidi offre une plongée dans une activité emblématique de la région. Accessible en bateau traditionnel, elle retrace l’histoire de la perliculture, qui fut longtemps au cœur de l’économie locale. On y découvre les techniques traditionnelles et modernes de culture, et l’on peut même ouvrir une huître pour tenter de découvrir sa propre perle !

Autre parenthèse très différente, mais selon nous immanquable : le Camp 1770, perché à 1 770 mètres d’altitude. Coucher de soleil spectaculaire, soirée autour du feu de camp, nuit sous les étoiles et lever du jour sur les reliefs du Jebel Jais sont au programme de ce moment suspendu, à mille lieues de l’image habituellement associée aux Émirats.

Pour ceux qui préfèrent l’aventure sans renoncer au confort, l’émirat propose aussi des hébergements très contrastés. Le temps de ce séjour riche en sensations, nous avons posé nos valises au Mövenpick Resort Al Marjan Island qui incarne le resort balnéaire accessible avec ses 300 mètres de plage privée, ses trois piscines extérieures, son club enfant, son accès immédiat aux nombreux sports nautiques, ou encore son rooftop avec une superbe vue sur la baie.

Pour un séjour plus haut de gamme et véritablement marquant, le Ritz-Carlton Al Wadi Desert propose une immersion premium au cœur d’une réserve naturelle, entre villas avec piscine privée, balades au milieu des antilopes, dîner gastronomique sous les étoiles et autres expériences inoubliables dans le désert.

Ras Al Khaimah s’inscrit donc comme une destination à part, qui attire de plus en plus de voyageurs en quête d’expériences différentes, loin des circuits classiques et des clichés sur les Émirats.

À lire également : Les secrets de vacances parfaites sur l’eau : comment louer un yacht aux Emirats Arabes Unis facilement et en toute sécurité

Image en Une : Vue aérienne de Marjan Island dans l’Émirat de Ras Al Khaimah © AdobeStock_creativefamily