Les Jardins de Marqueyssac : l’une des plus belles vues de Dordogne

Perchés sur un éperon rocheux dominant la vallée de la Dordogne, à quelques minutes de Sarlat, les Jardins de Marqueyssac offrent l’un des panoramas les plus célèbres du Périgord. Conçus au XIXᵉ siècle, ces terrasses suspendues de buis ont façonné un décor végétal unique : un jardin « à la française » tout en courbes, en perspectives et en surprises, où l’œil glisse de la cime des arbres jusqu’aux méandres de la rivière.

Un paysage sculpté par l’homme et la nature

Créés à partir de 1866, les Jardins de Marqueyssac ont un caractère unique. C’est véritablement à Julien de Cerval, passionné de botanique, que l’on doit son un esprit si romantique. Il étend la collection en plantant des cyprès, des pins parasols et autres arbres ornementaux et affirme le style du jardin tel qu’on le connaît aujourd’hui : une géométrie de 150 000 buis taillés, de placettes ombragées et de points de vue spectaculaires.

Un panorama à couper le souffle

Ce qui distingue les Jardins de Marqueyssac, c’est avant tout le point de vue sur la vallée de la Dordogne. Plusieurs belvédères ponctuent les terrasses, offrant des perspectives vastes sur des vignobles, collines boisées et villages médiévaux . La promenade se fait en montée et en lacets, à travers des allées bordées de buis centenaires qui dessinent des lignes parfaitement maîtrisées.

Aux yeux des amateurs de beaux jardins, Marqueyssac est une véritable composition paysagère où l’art topiaire dialogue avec la géographie naturelle du site.

Un jardin inscrit dans l’histoire

Classés parmi les « Jardins remarquables », les Jardins de Marqueyssac ont traversé plus d’un siècle de modes et de styles horticoles sans perdre leur singularité. Ils sont aujourd’hui une des attractions incontournables du Périgord Noir, fréquentés par des visiteurs du monde entier venus chercher à la fois la douceur des promenades ombragées et l’un des plus beaux panoramas de Dordogne.

Plusieurs espaces thématiques rythment la visite : bosquets secrets, allées sinueuses, placettes intimes avec bancs et points de vue, terrasses panoramiques. Une « Promenade des Douze Regards », qui ponctue le parcours, invite à s’arrêter, à observer et à se laisser imprégner par la lumière changeante sur la vallée.

Quand aller aux jardins ?

Les Jardins de Marqueyssac se visitent toute l’année, mais ils révèlent des visages très différents selon les saisons. Au printemps et en été, la promenade est fraîche et verte. En automne, elle se pare de tons chaleureux. Le soir, certaines périodes proposent des illuminations nocturnes, qui transforment les allées en un univers presque féérique, où les silhouettes des buis se découpent dans la lumière douce.

Jardins de Marqueyssac – 24220 Vézac, près de Sarlat, Dordogne