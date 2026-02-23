La Réunion hors des sentiers battus : 5 adresses secrètes pour vivre l’île autrement

Volcans, lagons, cirques classés à l’UNESCO, gastronomie créole… La Réunion est une île intense et extraordinaire. Mais pour la vivre vraiment, encore faut-il savoir où poser ses valises… et ses fourchettes. Voici donc 5 adresses insolites qui font de La Réunion bien plus qu’une destination, une véritable expérience !

1. Les Vavangues, L’Hermitage-les-Bains

À seulement 300 mètres de la plage de l’Hermitage, les deux villas indépendantes des Vavangues incarnent à merveille l’art de vivre réunionnais : entrée privée, jardin tropical, jacuzzi privatif et cuisine entièrement équipée pour des vacances en toute liberté. Tenues avec passion et professionnalisme par leur propriétaire (les habitués l’appellent Lala) ces maisons offrent un cocon à la fois intime et idéalement situé, à quelques minutes à pied d’une boulangerie, d’un supermarché et des restaurants de la côte Ouest. Sur place, un confort maximal vous attend : lave-linge, fer à repasser, douche de courtoisie (pour les départs tardifs et les arrivées matinales en attendant que le logement soit disponible) ainsi qu’une garde valise. Des palmes, masques, tubas, nattes de plage, parasol et un stand-up paddle sont aussi mis à votre disposition pour profiter du lagon sans effort. Les avis sont unanimes : on y revient sans hésiter !

8 Ruelle des Vavangues, 97434 Hermitage-les-Bains

Ouvert toute l’année, sur réservation

À partir de 125 €/nuit pour la village entière (2 personnes)

Tél : 06 93 46 23 90

Mail : lesvavangues@gmail.com

Réserver aux Vavangues

2. Le Bois de Couleur, Cirque de Mafate

Il n’existe pas de route pour y accéder : le gîte Bois de Couleur se mérite, après environ 3h de randonnée depuis le Col des Bœufs à travers la magnifique Plaine des Tamarins. La récompense est à la hauteur de l’effort. Tenu par Annick et Sylvio, cette chambres d’hôtes d’exception propose 3 bungalows contemporains au cœur du cirque de Mafate, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Parquet, baies vitrées, douche à l’italienne, terrasse panoramique sur les remparts, sauna… Rien ne manque. À table, Sylvio compose une table d’hôtes raffinée à base de produits du terroir, haricots secs du jardin, lentilles, confitures maison, servie dans une atmosphère cosy autour du poêle à bois. Une adresse pour les voyageurs en quête d’absolu.

Marla – Cirque de Mafate, 97460 Saint-Paul

Accès pédestre uniquement, depuis le Col des Bœufs

Ouvert toute l’année, sur réservation

135 €/nuit pour 2 personnes (petit-déjeuner inclus)

Dîner table d’hôtes : 28 €/adulte

Réserver au gîte Bois de Couleur

3. Blue Margouillat Seaview Hotel, Saint-Leu

Membre des Relais & Châteaux, le Blue Margouillat est l’une des rares adresses de l’île à conjuguer luxe discret, vue imprenable sur la baie de Saint-Leu et gastronomie de très haut vol. Ses 14 chambres et suites, sont toutes dotées d’une terrasse privée face à l’océan. Mais c’est surtout son restaurant, L’Éveil des Sens, qui fait le voyage : le chef Marc Chappot y propose des menus gastronomiques aux influences locales (curcuma, coriandre, gingembre), servis à la bougie autour de la piscine, sur fond de musique jazz. La cave du Blue, forte de plus de 1 050 références, vient parfaire le tableau. Dîner ici, c’est vivre une soirée réunionnaise comme peu de touristes ont la chance de l’expérimenter !

6 Impasse Jean Albany, 97436 Saint-Leu

Restaurant ouvert aux résidents et aux extérieurs, du soir uniquement (sur réservation)

Chambres à partir de 250 €/nuit

Menus à partir de 85 €/pers. hors vins

Réserver au Blue Margouillat

4. L’Atelier de Ben, Saint-Denis

Depuis plus de 15 ans, le chef Benoît Vantaux régale les Saint-Dionysiens et les voyageurs de passage dans son élégante maison du centre-ville, récemment agrandie pour accueillir ses fidèles dans encore plus de confort. Sa cuisine est une gastronomie française de haute volée revisitée avec les produits et les épices de l’île, curcuma péi, vanille, légine, palmiste, et des influences asiatiques qui surgissent là où on ne les attend pas. La carte change régulièrement, les présentations sont soignées, l’accueil chaleureux et le chef passe volontiers en salle. Sacrée meilleure table de l’île aux World Culinary Awards 2025, l’adresse affiche complet presque tous les soirs : réservez longtemps à l’avance.

10 rue de la Compagnie, 97400 Saint-Denis

02 62 41 85 73

Ouvert du mardi au vendredi, midi et soir

Formules déjeuner à partir de 38 €, menus dîner à partir de 45 €

Réserver à l’Atelier de Ben

5. Kélonia, Observatoire des Tortues Marines, Saint-Leu

À quelques encablures du Blue Margouillat, Kélonia est l’un des hauts lieux de la biodiversité réunionnaise et l’un des moins connus des voyageurs de passage. Cet observatoire des tortues marines, installé dans une ancienne ferme d’élevage de tortues vertes fondée au XVIIe siècle, accueille aujourd’hui un centre de soins, un aquarium et des bassins d’observation où l’on peut observer de près les cinq espèces de tortues marines présentes dans l’océan Indien. Les explications sur leur biologie, leurs migrations et les menaces qui pèsent sur elles transforment la visite en véritable leçon de vie. Pour les amateurs de plongée, des sorties en mer permettent même d’observer les tortues dans leur milieu naturel. Une escale incontournable, émouvante, et qui donne à réfléchir…

Lieu-dit l’Ermitage, 46 rue du Général de Gaulle, 97436 Saint-Leu

Ouvert tous les jours de 9h à 18h (dernière entrée à 17h)

Tarif adulte : 9 € — Tarif enfant (4-12 ans) : 6 €

Réserver chez Kélonia

A. C.