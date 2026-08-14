Parc, centre d’art, guinguettes… une journée dans le nouveau quartier de l’île Seguin près de Paris

Située sur la Seine, à l’ouest de Paris, l’île Seguin a longtemps été marquée par les activités des usines Renault. Entièrement réaménagée, cette ancienne friche industrielle s’est progressivement transformée en un nouveau quartier où se mêlent parc, centre culturel, salles de spectacles, restaurants et guinguettes au bord de l’eau. Voici ce qu’on peut y découvrir lors d’une journée de promenade.

Un tout nouveau parc

En arrivant sur l’île Seguin, vous pouvez commencer votre visite en vous dirigeant vers le parc départemental Gauthier-Mougin, ouvert en début d’année 2026. Étendu sur 1,6 hectare, ce nouvel espace vert a été conçu par le paysagiste Michel Desvigne : on y trouve une grande pelouse en pente douce qui descend vers la Seine, ainsi que des sentiers traversant les sous-bois et rejoignant une berge entourée de saules. En tout, 800 arbres ont été plantés, dont plusieurs hêtres, chênes, pins ou peupliers.

Par ailleurs, le parc a aussi été pensé comme un immense musée à ciel ouvert, avec l’exposition d’une vingtaine de sculptures contemporaines réparties entre la Pointe des Arts et les abords de la Seine Musicale. Vous pouvez donc faire une balade dans un bosquet, pique-niquer sur la pelouse et poursuivre votre visite à la recherche des différentes oeuvres qui parsème le lieu.

De la friche aux centres culturels

Après avoir été un haut lieu de l’activité industrielle, l’île Seguin accueille désormais plusieurs adresses culturelles. À l’une de ses extrémités se trouve notamment La Seine Musicale, inaugurée en 2017. Conçue par les architectes Jean de Gastines et Shigeru Ban, cette grande salle de spectacles ne passe pas inaperçue par son immense forme circulaire. Avec sa scène, son auditorium et ses salles d’exposition, elle accueille toute l’année une programmation de concerts, de festivals ou de danses… Et durant l’été 2026, La Chaloupe transforme aussi le rooftop du site en un lieu festif mêlant bars, DJ sets et vue panoramique sur Paris.

Une autre adresse à découvrir prochainement : la toute nouvelle Pointe des Arts, un centre d’art pluridisciplinaire qui ouvrira ses portes en octobre 2026. Sur près de 5 000 mètres carrés, le visiteur pourra découvrir des expositions, des performances, des projections dans un cinéma Pathé de huit salles, une boutique-librairie, un bar et là aussi, une terrasse avec vue sur la région. Un parc de plusieurs hectares entourera également le nouvel édifice, avec quelques sculptures à découvrir en plein air.

L’île aux guinguettes

Sur l’île Seguin, vous pouvez faire une pause parmi les nombreux restaurants et cafés installés dans le nouveau quartier. Sur le parvis de La Seine Musicale, O2 Scènes sert des repas et des encas après les spectacles. Depuis juillet 2026, on peut aussi se rendre à SIDRA, qui offre une carte gastronomique avec un mélange de saveurs asiatiques et méditerranéennes pensé par le chef Parin Baris. Non loin de là, le restaurant La Nubia vous fait entrer dans une ambiance afro-caribéenne avec une grande sélection de cocktails.

Et pour boire un verre sur l’île, rien de mieux que les bords de la Seine qui accueillent un ensemble de terrasses en clin d’œil aux guinguettes d’autrefois. En soirée, vous pouvez faire un tour au Seguin Sound, où commander des planches à partager, des burgers ou des bières artisanales. Puis, à la tombée de la nuit, le lieu propose régulièrement des concerts et des DJ sets jusqu’à 5 heures du matin. Une manière de découvrir aussi la vie nocturne de l’île Seguin !

Île Seguin

92100 Boulogne-Billancourt

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Image à la une : Ile Seguin © VDSA – Studioo