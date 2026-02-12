C’est à 1H de Paris, en plein cœur de la forêt de Compiègne, que le beau village de Saint-Jean-aux-Bois se cache comme un trésor. Entre le XIXe et le XXe siècle, à l’heure où les domaines pittoresques s’agrandissaient, Saint-Jean-aux-Bois est resté tel quel. Le visiter vous permettra de profiter d’une atmosphère digne d’un autre temps. Qui sait, sans doute y rencontrerez-vous votre « amant de Saint-Jean » : et ça tombe bien, la Saint-Valentin approche à grands pas !

Cet ancien village de bucherons recèle d’anecdotes étonnantes etinattendues. Vous doutiez-vous que le gentilé de ses habitants a été « les Solitaires » ? Aucun lien avec un amour perdu ! Sous la Révolution, en 1794, ce village portait un autre nom, moins attrayant : La Solitude. Vous en conviendrez, une chanson nommée « Mon amant le solitaire » aurait également attiré le public !

Saint-Jean-aux-Bois, et ses alentours, ont toujours été inspirants. Au XIXᵉ siècle, la forêt de Compiègne était un lieu de promenade très en vogue pour les Parisiens, grâce au développement du train. L’image romantique des forêts paraissait dans les ouvrages, les tableaux, les poésies. Saint-Jean-aux-Bois était vu comme un petit frère du très célèbre Barbizon. D’ailleurs, Alexandre Dumas fréquentait la région de Compiègne, et il a longtemps évoqué dans ses mémoires l’ambiance qui y régnait !

« Mon amant de Saint-Jean »

L’atmosphère de Saint-Jean-aux-Bois n’a cessé d’éveiller l’âme les auteurs. La composition de « Mon amant de Saint-Jean » a vu le jour sous l’esprit inventif d’Emile Carrara, compositeur parisien. Il était amoureux d’une femme, et lui a fait une promesse de mariage à Saint-Jean-aux-Bois ! La chanson a fait vibrer les ondes radios dès 1942, avec l’interprète Lucienne Delyle. Puis, l’histoire s’est écrite : Édith Piaf l’a reprise, ainsi que Bourvil et Patrick Bruel, pour ne citer qu’eux. Une chose est sûre : Saint-Jean-aux-Bois n’a pas perdu de sa superbe.

Un village verdoyant et inspirant

Ce village verdoyant se compose d’un parcours historique à ne pas manquer. Entre les maisons pittoresques, vous traversez l’ancienne porte fortifiée et découvrirez son abbaye, fondée en 1152. Ce monument historique, qui a traversé les siècles, a été érigé par la reine Adelaïde de Savoie. Ce prieuré a accueilli des sœurs jusqu’en 1761, date à laquelle il est devenu une église paroissiale. Hormis cette promenade culturelle, nous vous conseillons absolument de faire une randonnée dans les alentours. De nombreux sentiers balisés sont prévus à cet effet, car dans la forêt de Compiègne, se cache un trésor qui ravira les amoureux de la nature !

Le chêne de Saint-Jean a reçu le titre honorifique « d’Arbre remarquable de France », car il est, selon les registres actuels de l’ONF, le plus vieux chêne forestier de France. Contrairement à son compère, qui est le plus vieux chêne de France, au coeur d’un village ! On estime que ce chêne a plus de 800 ans. Qui sait, si vous y faites un vœu, sans doute rencontrerez-vous votre amant de Saint-Jean.

Photo à la une : Saint-Jean-aux-bois © @melevan29 et @oisetourisme