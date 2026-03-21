Cette maison de campagne normande, à seulement 3h de Paris est idéale pour un séjour déconnexion totale

En partenariat avec La Villa des Trois

Au cœur de la campagne paisible de Tamerville, à moins de 3h en train de Paris, se cache une adresse au passé singulier. Ancien orphelinat du village, La Villa des 3 est aujourd’hui un gîte, mais surtout un refuge bucolique réinventé avec passion par une mère et ses deux filles. Leur rêve ? Métamorphoser ce lieu chargé d’histoire en un havre de paix alliant charme d’antan et confort contemporain. A deux, en famille ou entre amis, cette maison de campagne en pleine nature vous offre une parenthèse enchantée, pourquoi pas lors des week-ends prolongés (et ensoleillés) du printemps ?

Un lieu chargé d’histoire

Fondée au XVIIIᵉ siècle comme couvent, La Villa des 3 abrita successivement une communauté religieuse avant de devenir, au XIXᵉ siècle, l’Orphelinat Saint-Michel. Derrière ses murs de pierre, des vies se sont croisées, des destins se sont construits, laissant au lieu une âme singulière, profondément chargée d’histoire. Au fil du temps, la bâtisse a été transformée, agrandie puis soigneusement rénovée. Elle a su conserver son caractère d’origine tout en s’ouvrant à une nouvelle vocation : devenir un lieu où chacun peut trouver sa place tout en partageant des moments ensemble. Aujourd’hui, sous l’impulsion d’une mère et ses 2 filles (d’où “la villa des 3”), cette ancienne maison écrit un nouveau chapitre autour de 3 gîtes, mêlant héritage patrimonial et art de recevoir à la normande.

Trois gîtes uniques

Dès l’arrivée, l’atmosphère opère : la villa, entourée d’un écrin de verdure, respire la sérénité. Les trois hébergements : la Maison principale (jusqu’à 15 personnes), l’Appartement (8 personnes) et le Studio (idéal pour un couple) ont chacun leur personnalité, mais partagent la même philosophie : des espaces généreux et modulables, qui s’adaptent aussi bien aux petits groupes qu’aux grandes retrouvailles. La Maison principale (1 000 m²), avec ses huit chambres, ses salons cosy et sa cuisine professionnelle, est parfaite pour les grands rassemblements, tandis que le Studio, plus intimiste, séduit par son côté cocooning. Un spa et des parenthèses de bien-être

Ici, on ne s’ennuie jamais.Entre sauna et séances de yoga, on peut s’affronter au babyfoot, organiser un tournoi de pétanque, regarder un film dans le salon-cinéma ou s’installer devant un beau feu de cheminée. Les plus sportifs profiteront de la salle de fitness, tandis que les amateurs de farniente se prélasseront dans le jardin ou sur la terrasse. Et pour ceux qui veulent pousser l’expérience bien-être encore plus loin, des retraites bien-être (pilates, yoga, relaxation) sont organisées régulièrement. D’ailleurs, la prochaine aura lieu du 23 au 26 avril (inscriptions juste ici), offrant plusieurs jours de détente et de reconnexion dans ce cadre idyllique !

Un lieu de vie et de partage

La Villa des 3 est aussi le cadre idéal pour célébrer les grands moments : mariages bohèmes, anniversaires festifs, séminaires, retraites bien-être, séjours professionnels dans un cadre inspirant ou simplement des week-ends entre amis à refaire le monde. La table est mise pour des repas gourmands, préparés dans la grande cuisine ou livrés par des traiteurs locaux. Et si l’envie de bouger vous prend, les plages du débarquement et les sites historiques du Cotentin ne sont qu’à quelques kilomètres. Du spa aux salons, des terrasses aux jardins, tout a été pensé pour offrir une parenthèse suspendue entre détente et plaisir. Besoin de ralentir ? Envie d’un séjour dans un cadre paisible, authentique et raffiné ? Entre confort et nature, La Villa des 3 vous ouvre grand ses portes… le temps d’un séjour dans une maison normande à partager, où l’on arrive en hôte et où l’on se sent vite comme chez soi.

La Villa des 3, 4, chemin des monts 50700 Tamerville