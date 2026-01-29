Barbara, la « femme qui chante » célébrée dans une exposition gratuite à Paris

« Imaginez une femme de 35 ans qui a toujours chanté… comme on respire. Parce que, pour elle, il n’y avait pas deux façons de vivre ». C’est ainsi que Barbara se présente. Et c’est son dévouement pour la chanson que la Bibliothèque nationale de France illustre dans une petite exposition gratuite dédiée à l’artiste jusqu’au 6 avril 2026. Grâce à un don d’une centaine de documents d’archives, complété par des photographies, extraits audiovisuels et partitions, ce parcours célèbre une « femme qui chante » pour elle et pour son public.

Le don d’une centaine de documents

Après la Philharmonie qui avait dédié une exposition à Barbara en 2017, la Bibliothèque nationale de France consacre elle aussi l’un de ses espaces à la carrière de la chanteuse, près de trente ans après sa disparition. En partageant le fonds donné en 2023 par l’association Barbara Perlimpinpin, ce parcours rassemble dans une salle plus d’une centaine de photographies, documents d’archives, extraits audiovisuels et partitions.

Contrairement à celle de la Philharmonie, cette exposition gratuite ne prétend pas couvrir l’ensemble de l’oeuvre de Barbara – ce qui serait audacieux dans une seule pièce -, mais tente de se concentrer sur ses méthodes de travail, son rapport à la scène, à sa célébrité et à son public. Elle commence au tout début de sa carrière, lorsque celle-ci n’était alors qu’interprète, avant de se consacrer à l’écriture et à la composition d’une centaine de chansons jusqu’à l’année de sa disparition, en 1997.

Barbara au fil des témoignages

L’exposition s’adresse à des personnes déjà connaisseuses de l’oeuvre de Barbara. Elle retrace de manière sommaire sa carrière, sans chercher à contextualiser davantage. Ainsi, les documents présentés sont là pour illustrer des moments importants de sa vie artistique et de ses combats. On peut y découvrir des photographies, des articles et des affiches de ses premières scènes, des archives audiovisuelles de ses concerts et de ses enregistrements, mais aussi des carnets, des partitions annotées, des lettres d’admirateurs ou des témoignages de son engagement dans la lutte contre le sida.

« Une femme qui chante »

La découverte de ces documents permet de nous éclairer sur l’amour sincère que Barbara porte à la musique, refusant toute idolâtrie autour de sa figure. Loin de vouloir enchaîner les concerts comme un « fonctionnariat de la chanson », l’artiste y témoigne sa nécessité de chanter comme on respire : « Je ne suis pas une intellectuelle, je ne suis pas une héroïne, je suis une femme QUI CHANTE », peut-on lire.

Une intuition pour la chanson confirmée par son accordéoniste Roland Romanelli, qui la compare à un « metteur en scène » ayant à l’esprit une image et laissant ses musiciens composer la musique de son film. Son dévouement s’observe au fil des vidéos, dans laquelle elle se montre tantôt investie lors d’un enregistrement, tantôt emportée lors d’un concert à Pantin. En ce sens, on aime regarder Barbara autant que l’écouter.

Romane Fraysse

Dis, quand reviendras-tu ? Barbara et son public

Bibliothèque nationale de France

Quai François Mauriac, 75013 Paris

Jusqu’au 5 avril 2026

Entrée gratuite

Image à la une : Barbara se maquillant, années 70 par Marcel Imsand. Dpt de la Musique, BnF – © Photo Elysée, Lausanne, Fonds Marcel Imsand