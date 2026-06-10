À 1H de Paris, Biches Festival prône la proximité, la simplicité et la musique sous toutes ses formes

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Aujourd’hui, on voit fleurir des festivals un peu partout. Des mastodontes comme We Love Green, mais aussi des plus intimistes comme… Biches. Ce dernier, véritable coup de cœur de la rédac, détonne dans le paysage festivalier. Installé dans la Ferme de Rai, en Normandie, il se vit les pieds dans l’herbe, en présence d’artistes plus ou moins connus, tout en proximité. Rien de prévu ce week-end du 12 au 14 juin ? Foncez-y !

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Des concerts variés en pleine nature

Pour sa 11e édition, le festival continue sur sa belle lancée : une programmation pointue, un cadre bucolique et une certaine idée de la fête, plus spontanée que spectaculaire. Loin des festivals impersonnels, il nous invite à écouter, flâner, danser, refaire le monde entre deux concerts et ralentir le rythme.

Dès le vendredi, Biches ouvrira son village avec Yoa, une artiste pop que vous devez connaître absolument. Mézigue, Mad Rey, Camp Claude, Pamela, Vera Daisies ou encore Arthur Fu Bandini prendront le relai pour des concerts de toutes les couleurs. L’autrice et vidéaste Manon Bril ainsi que l’humoriste Certe Mathurin seront également là pour varier les plaisirs.

Le lendemain, place à Marguerite, Éloi, Flore Benguigui, Choses Sauvages ou Dov’è Liana, aux côtés de Yuksek, en place sur la scène électro depuis plus de 15 ans. Un excellent dialogue entre pop, rock et musiques électroniques !

Évidemment, tout au long du festival, vous aurez de quoi vous restaurer avec des food-trucks surprises, de quoi poser votre tente à l’ombre, et de quoi découvrir de chouettes fripes et autres stands créatifs !

Biches Festival

Ferme de Rai, en Normandie

A 1H de Paris en train

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Les 12, 13 & 14 juin 2026