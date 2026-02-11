Au Petit Palais, un voyage dans les paysages enneigés du peintre finlandais Pekka Halonen

Pour la première fois, une exposition française est consacrée à Pekka Halonen (1865-1933), peintre finlandais formé à Paris durant sa jeunesse avant de retourner définitivement dans son pays natal, qui deviendra son sujet privilégié. Jusqu’au 22 février 2026, le Petit Palais dévoile ses recherches progressives, faisant disparaître la figure humaine de ses toiles pour célébrer les paysages nordiques. En mêlant sensibilité romantique et motifs impressionnistes, Halonen explore surtout son langage pictural dans les variations d’une nature enneigée.

Un Finlandais à Paris

En poursuivant son cycle dédié aux artistes étrangers ayant séjourné à Paris, le Petit Palais présente la première rétrospective de l’oeuvre de Pekka Halonen. Ce peintre finlandais, qui a vécu au tournant du XXe siècle, s’est formé durant un temps dans ce qui était alors la capitale des arts : Paris. Élève de Paul Gauguin, il n’oublie pas pour autant ses origines, qu’il retrouve en se liant d’amitié avec d’autres artistes venus de Finlande, comme Albert Edelfelt et Akseli Gallen-Kallela.

Bien qu’il reste deux ans dans la capitale française, Halonen a le mal de vivre et garde un attachement profond pour son pays natal. Son oeuvre en est la preuve, le peintre ne cessant de représenter toute sa vie des personnages, paysages et motifs typiques de la Finlande. Sur ses premières toiles, on observe l’influence de Gauguin et des recherches formelles encore hésitantes, tandis qu’à partir du XXe siècle, ses tableaux commencent à célébrer les rites et les légendes de la culture finlandaise. On y observe des femmes dans des habits traditionnels en train de se promener, ou bien des travailleurs agissant dans les forêts, entourés par des symboles du pays, comme le sorbier.

Éloge à la nature

Si le scénographe Philippe Pumain s’amuse à reproduire les architectures rencontrées par Pekka Halonen – comme le pavillon finlandais à l’Exposition universelle de Paris de 1900 ou encore la maison en bois dans laquelle il a vécu à Halosenniemi -, l’exposition trouve surtout son intérêt dans sa progression. Au fil des salles, on observe l’évolution de l’oeuvre du peintre, et notamment la disparition progressive de la figure humaine pour laisser place aux paysages en tant que tels. Un éloge à la nature qui coïncide avec son installation, avec sa famille, dans une maison-atelier en pleine nature, au bord du lac de Tuusula.

Variations enneigées

La progression de l’exposition nous mène vers l’oeuvre la plus accomplie de Pekka Halonen, dès les années 1910. Après plusieurs toiles inventives présentant des détails de son potager, un paysage au clair de lune ou des pins abattus, la dernière pièce rassemble une série de paysages enneigés qui lui ont valu sa renommée. En partant de mêmes motifs – neige, pins -, le peintre travaille sur les variations, retranscrit la texture de la poudreuse ou du verglas, les effets de la lumière sur les branches ou les champs transformés par les chutes de neige.

Romane Fraysse

Pekka Halonen. Un hymne à la Finlande

Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Jusqu’au 22 février 2026

Image à la une : Pekka Halonen, Rochers couverts de glace et de neige, 1911 – © Finnish National Gallery / Aleks Talve