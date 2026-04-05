Foire du Trône : l’une des plus anciennes foires d’Europe revient au cœur de Paris

C’est l’une des plus anciennes foires d’Europe : la célèbre Foire du Trône fait son grand retour à Paris jusqu’au 25 mai 2026. Durant une soixantaine de jours, vous pourrez profiter des 220 attractions et manèges qui ont aménagé à la porte Dorée.
Le retour de la célèbre Foire du Trône
Avis à tous les amateurs de tirs à la carabine, train fantôme, montagnes russes, pêche aux canards ou machines attrape-peluche… Rendez-vous à la porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris, pour vous amuser dans l’une des plus anciennes foires d’Europe : la Foire du Trône. Jusqu’au 25 mai 2026, vous pourrez faire un tour dans la grande roue la plus éclairée du continent, le plus long train fantôme ou encore le plus grand booster de France.
250 attractions durant 60 jours
Vous pourrez découvrir plus de 250 attractions sur la Foire du Trône. Parmi elles, la star demeure sûrement le King, un grand huit inédit, le plus grand de l’hexagone qui doit tout de même être transporté avec 17 semi-remorques ! En effet, il est composé d’un rail mesurant 72 mètres de long, sur lequel vous pouvez avancer à une vitesse de 96 km/h en quelques secondes. Sa hauteur maximale peut être comparée à un immeuble de neuf étages, soit 28 mètres… mieux vaut ne pas avoir le vertige !
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Autre phénomène de la foire : le SkyFall, la grande tour de chute libre au monde. Vous pourrez monter à plus de 80 mètres, contempler une splendide vue sur Paris (comme si vous l’observiez du haut d’un immeuble de vingt étages), avant de descendre d’une traite jusqu’au sol… Sensations fortes garanties !
Une association à l’honneur
À chaque édition, la Foire du Trône soutient une association caritative en organisant une collecte lors de sa soirée d’inauguration. À cette occasion, l’intégralité des bénéfices lui est reversée. Pour cette année 2026, les forains ont choisi Princesse Margot, une association dédiée aux enfants atteints de cancer et à leurs familles. Ainsi, cet événement garde son esprit festif tout en se voulant solidaire. Rendez-vous donc à la porte Dorée pour y participer !
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