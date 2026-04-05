Foire du Trône : l’une des plus anciennes foires d’Europe revient au cœur de Paris

C’est l’une des plus anciennes foires d’Europe : la célèbre Foire du Trône fait son grand retour à Paris jusqu’au 25 mai 2026. Durant une soixantaine de jours, vous pourrez profiter des 220 attractions et manèges qui ont aménagé à la porte Dorée.

Le retour de la célèbre Foire du Trône

Avis à tous les amateurs de tirs à la carabine, train fantôme, montagnes russes, pêche aux canards ou machines attrape-peluche… Rendez-vous à la porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris, pour vous amuser dans l’une des plus anciennes foires d’Europe : la Foire du Trône. Jusqu’au 25 mai 2026, vous pourrez faire un tour dans la grande roue la plus éclairée du continent, le plus long train fantôme ou encore le plus grand booster de France.