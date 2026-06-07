À 2h de Paris, ce nouveau festival réunit jazz, soul et rap sous les étoiles

Et si l’un des plus beaux festivals de l’été se cachait au cœur de la Puisaye ? Les 18 et 19 juillet 2026, le Domaine du Deffand accueille la première édition des Rêves du Deffand, un événement inédit mêlant jazz moderne, soul, funk, rap et musiques du monde dans un cadre exceptionnel. Concerts en plein air, masterclasses avec des artistes internationaux et coucher de soleil sur la campagne bourguignonne : tous les ingrédients sont réunis pour un week-end hors du temps.

Un nouveau festival au cœur de la Puisaye

Cet été, la Puisaye-Forterre s’offre un nouveau festival qui pourrait bien devenir l’un des rendez-vous incontournables de la saison. Baptisé Les Rêves du Deffand, il se tiendra les 18 et 19 juillet 2026 dans le cadre enchanteur du Domaine du Deffand, sur la commune de Saints-en-Puisaye. Le lieu n’a pas été choisi au hasard : niché dans un vaste parc offrant une vue panoramique sur la campagne environnante, le hameau du Deffand abrite un prestigieux studio d’enregistrement ainsi qu’une résidence d’artistes. Un décor inspirant pour accueillir un festival qui fait le pari de l’exigence artistique tout en restant accessible au plus grand nombre.

À l’origine du projet, plusieurs figures reconnues de la scène musicale : Sylvie Montgénie, Alain Ginapé, Tony Tixier et Logan Richardson. Le festival bénéficie également du soutien de la chanteuse américaine China Moses, fille de la légendaire Dee Dee Bridgewater, et marraine officielle du festival.

Jazz, soul, funk, rap : une programmation pointue

À partir de 18h, la scène principale installée au cœur du parc accueillera des artistes aux univers variés. L’objectif : faire dialoguer les esthétiques et proposer une véritable traversée des musiques actuelles. Le samedi 18 juillet, le public pourra découvrir l’univers du vibraphoniste Alexis Valet avant de retrouver Tony Tixier & The Poetry Syndicate, accompagnés de deux invités de marque, China Moses et le rappeur Kohndo, puis la soirée se poursuivra avec un DJ set de K++. Le dimanche 19 juillet, place à une session solo du saxophoniste américain Logan Richardson puis à Alain Ginapé Band et Thierry Fanfant, figure incontournable de la scène funk et jazz française.

Entre jazz contemporain, soul, grooves urbains et influences du monde, chaque concert promet une atmosphère différente dans un cadre naturel, particulièrement propice à la déconnexion…

Des masterclasses avec des artistes

L’une des particularités des Rêves du Deffand réside dans sa volonté de favoriser les échanges entre artistes et public. Dès 14h chaque jour, des masterclasses seront proposées autour du piano, de la guitare, du saxophone, de la basse et de la batterie. Ouvertes aux musiciens amateurs à partir du 2e cycle d’école de musique comme aux pratiquants confirmés, ces rencontres permettront de partager un moment privilégié avec les artistes programmés. Les participants sont invités à venir avec leur instrument pour profiter pleinement de ces sessions organisées dans les espaces du Studio Deffand.

Des concerts sous les étoiles à 2h de Paris

Au-delà de la musique, le festival mise sur une expérience conviviale : plaids, coussins et baskets sont même recommandés pour profiter pleinement du site, entre moments de détente et danses enflammées. Sur place, les festivaliers pourront également profiter d’un espace restauration avec méchoui et bowls végétariens, ainsi que d’un bar proposant notamment les bières et sodas de la maison Fayyar et des vins de Bourgogne de l’appellation Côte Saint-Jacques. Avec son mélange de nature, de création artistique et de rencontres humaines, Les Rêves du Deffand affiche une ambition claire : devenir le rendez-vous musical pointu de l’été en Puisaye !

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Les Rêves du Deffand

18 et 19 juillet 2026

Domaine Le Deffand, 89520 Saints-en-Puisaye

Tarifs : 25€ la journée, 45€ le pass deux jours, demi-tarif pour les 13-19 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 12 ans

Masterclass : 30€ par session, accès au festival inclus à partir de 18h

Parking sur place

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