Devenez chef le temps d’un atelier à l’Hôtel de la Marine

Et si, en 2026, on tenait des résolutions réalisables ? Développer notre créativité ? Apprendre à cuisiner ? Pourquoi pas les deux ! Imaginez : la Place de la Concorde comme décor. Vous n’êtes pas dans un nouvel épisode de Top Chef, et pourtant vous maniez bel et bien le fouet comme un chef étoilé. Bienvenue aux Ateliers Culinaires et Œnologiques de l’institut Le Cordon Bleu, installés dans l’élégant Hôtel de la Marine. Ici, la gastronomie française n’est pas seulement un art, c’est une expérience à vivre.

L’Hôtel de la Marine : un décor d’exception

Perché sur la Place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un joyau de l’architecture classique parisienne. Construit au XVIIIᵉ siècle par Ange-Jacques Gabriel, il a longtemps abrité les appartements royaux avant de devenir le siège de la Marine nationale. Aujourd’hui, après une rénovation d’envergure, ses salons majestueux et ses balcons offrent des vues vertigineuses sur la plus belle place de Paris et accueillent des événements d’exception. Marbre étincelant, dorures et perspectives spectaculaires, le lieu raconte l’histoire de la ville tout en offrant un écrin parfait pour des expériences uniques comme les ateliers culinaires du Cordon Bleu, un décor presque digne du célèbre institut Auguste Armand de la célèbre série « Ici tout commence ».

Les secrets des Chefs enfin révélés

À la tête de ce temple du goût, Éric Briffard, Meilleur Ouvrier de France et Chef Exécutif de l’institut Le Cordon Bleu Paris, guide avec sa brigade les apprentis gastronomes dans un voyage savoureux mêlant classiques intemporels et créations contemporaines. Dans ses ateliers, les Chefs et leurs étudiants venus du monde entier transmettent leur savoir-faire avec passion, que ce soit pour préparer des plats raffinés, des pâtisseries mythiques ou explorer les subtilités des accords mets-vins. Chaque expérience est pensée pour tous les goûts : des ateliers de cuisine qui allient techniques d’exception et astuces gourmandes, aux ateliers dînatoires, où l’on prépare l’entrée sous les conseils du Chef avant de savourer un repas complet, champagne et gougères à l’appui. Les amateurs de sucré se régaleront dans les ateliers de pâtisserie, où macarons, éclairs et tartes révèlent les secrets des Chefs pâtissiers, tandis que les novices en vin pourront s’initier aux ateliers œnologiques, pour apprendre à déguster, servir et associer les crus français avec élégance et simplicité. Une immersion complète dans l’excellence culinaire, à vivre pas à pas, assiette après assiette.

Une expérience inoubliable by Cordon Bleu

Chaque atelier de l’institut Le Cordon Bleu à l’Hôtel de la Marine est conçu pour allier plaisir, apprentissage et élégance. Dispensés en français avec traduction consécutive en anglais, ils permettent à chaque participant, de profiter pleinement de l’expérience. Parmi les cours à ne pas manquer : la Carbonara aux Saint Jacques, chou au gingembre, purée de potimarron (3h, 175 €), les éclairs chocolat au lait et grué de cacao caramélisé (3h, 150 €) ou encore les gougères bourguignonnes au Chablis, fleurette fouettée au cresson (2h, 130 €).

Ainsi que vous soyez gourmet curieux, pâtissier en herbe ou amateur de vins, enfiler votre tablier ici, face à la Place de la Concorde, vous plongerez dans l’excellence culinaire française !

Le Cordon Bleu – Hôtel de la Marine, 2 place de la Concorde 75008 Paris