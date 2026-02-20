2 semaines de vacances : 13 idées de sorties pour occuper vos enfants à Paris

Musées en mode ludique, spectacles déjantés, expériences immersives, ferme géante ou escape game fantastique… Pas besoin de quitter Paris pour occuper les enfants pendant les vacances de février 2026. Voici notre sélection des sorties à faire en famille pour mêler culture, fun et découvertes, même quand il fait 3 degrés dehors.

1. Immersion animale en plein Paris

Plutôt branchés animaux exotiques ? Le Monde de Noé invite petits et grands à vivre une expérience immersive inédite dans les 16ᵉ et 14ᵉ arrondissements. Ici, on découvre trois écosystèmes fascinants peuplés d’animaux rescapés, le tout encadré par des rangers passionnés qui partagent anecdotes, conseils et explications sur la biodiversité. L’expérience se veut authentique et éducative, avec une vraie dimension de sensibilisation au bien-être animal en milieu urbain. Une sortie qui change du zoo traditionnel et qui permet d’approcher le monde animal autrement, en petit comité et dans un cadre pensé pour l’échange.

Le Monde Noé, 55 avenue Bugeaud 75116 Paris / 17 place de Catalogne 75014 Paris

2. Explorez la transparence au Palais des enfants

Une expo conçue pour les enfants de 2 à 10 ans, ça existe ? Eh bien oui ! Le Palais des enfants invite à explorer la transparence à travers un parcours ludique et sensoriel à vivre en famille. Œuvres artistiques et expériences scientifiques jouent avec la lumière pour éveiller la curiosité et l’émerveillement des plus jeunes. Dans un univers imaginaire, petits et grands cheminent en toute liberté, passant d’un palais des glaces miroitant à une grotte aux trésors cristallins, explorant tantôt une forêt mystérieuse, tantôt un ciel radieux ou les profondeurs d’un océan multicolore. Les enfants et leurs accompagnants expérimentent les multiples nuances de la transparence, échangent sur la translucidité et l’obscurité, et s’émerveillent des richesses de la nature et des savoir-faire tout au long d’un parcours ponctué d’espaces ludiques et de contemplation. L’exposition se prolonge avec un cahier d’activités, un podcast sur la transparence et, bientôt, une série d’évènements de médiation pour approfondir l’expérience.

Grand Palais, 17 avenue du général eisenhower 75008 Paris (entrée Square Jean Perrin)

3. « Dimanche en famille » spécial Dragons, au musée du quai Branly

Un dimanche après-midi en famille pour découvrir ou redécouvrir l’animal mythique du dragon venu d’Asie, à travers des activités accessibles à toutes et à tous dès 3 ans, en accès libre et gratuites (sur réservation) : mini-contes pour voyager au cœur des légendes asiatiques, initiation à la calligraphie chinoise pour manier pinceau et encre comme un artiste, quiz mouvant explorant le dragon des mythes ancestraux à la pop culture, fresque collective « Mon dragon à colorier » pour créer une œuvre géante participative, atelier de fabrication de marionnette autour du dragon et de la course des animaux, projection des courts-métrages Achoo et Equinox, sans oublier une découverte gourmande des tangyuans, ces petites douceurs traditionnelles. Des coins détente aménagés aux niveaux 0 et JB/-2 permettent de patienter ou de faire une pause calme avec livres et puzzles. Exceptionnellement, les visites inattendues du dimanche sur le plateau des Collections seront orientées Asie afin de prolonger la découverte en famille, et comme ce rendez-vous tombe le premier dimanche du mois de mars, le musée ouvre toutes ses portes gratuitement : l’occasion parfaite de parcourir l’exposition Dragons avant ou après les activités et de transformer la sortie en véritable voyage culturel sans quitter Paris. Et pour le reste des vacances, des visites guidées, des visites contées, des ateliers en famille sont au programme !

Musée du quai Branly, 37 Quai Jacques Chirac 75007 Paris

Le dimanche 1er mars 2026 de 14 h à 18 h (sur réservation)

4. La plus grande ferme de France : Salon International de l’Agriculture

Impossible de passer à côté de ce rendez-vous incontournable du mois de février : plus de 1 000 éleveurs, des milliers d’animaux, de la ferme pédagogique aux parcours audio-guidés ludiques spécialement pensés pour les enfants. C’est l’occasion de rencontrer moutons, chèvres, lapins, poneys et compagnie, tout en découvrant la vie agricole de façon interactive. Animations, dégustations, ateliers et coins « kids » sont au programme.

Salon de l’Agriculture 2026

Paris Parc des Expositions – Porte de Versailles

Du 21 février au 1er mars 2026

5. Vacances à Orsay : jeux géants, ateliers créatifs, lectures, podcasts

Au cœur du Musée d’Orsay, la salle des fêtes se transforme en terrain de jeux culturel. Ateliers créatifs inspirés des œuvres, jeux géants, fresques collectives, coins lecture paisibles et espaces pour laisser libre cours à l’imagination vous attendent. Une belle façon d’aborder l’art en famille sans pression. Gratuit et ouvert à tous, sans réservation, du mardi au dimanche, de 10h à 17h.

Musée d’Orsay, esplanade Valéry Giscard d’Estaing 75007 Paris

Vacances à Orsay (Gratuit et sans réservation)

Du 21 février au 8 mars 2026

6. La Philharmonie des enfants : la musique en s’amusant

La Philharmonie des enfants, au sein de la Philharmonie de Paris, est un espace de 1 000 m² où les enfants peuvent écouter, découvrir et faire de la musique en autonomie, accompagnés de leurs parents ou proches. Coloré, poétique et pédagogique, le lieu propose cinq univers thématiques : la Forêt des sons, pour explorer les sons naturels et du quotidien ; les Machines sonores, qui permettent de manipuler des instruments géants et de découvrir les techniques musicales ; En scène !, pour jouer le rôle de chef d’orchestre ou de musicien en groupe ; Des voix par milliers, pour expérimenter avec la voix et découvrir celle des autres ; et Par ici la musique !, qui présente la musique comme langage et moyen d’expression. Le parcours libre invite les enfants à manipuler, expérimenter et s’amuser, avec des installations conçues pour être accessibles à tous et inclusives.

La Philharmonie de Paris, 221 Av. Jean Jaurès au 6e étage 75019 Paris

7. « Ma Petite Cinémathèque » à la Cinémathèque française

Pendant les vacances et plus encore ! La Cinémathèque française propose toute l’année, et surtout pendant les vacances scolaires, son cycle « Ma Petite Cinémathèque » : une sélection de films de tous horizons adaptée aux plus jeunes, suivie d’ateliers en salle pour s’initier au cinéma (réalisation, animation, trucages…). Une belle manière de découvrir les grands classiques du 7ᵉ art en famille !

Cinémathèque française, 51 Rue de Bercy, 75012 Paris

8. Au théâtre, pour faire (re)découvrir les classiques à vos enfants

Et si les vacances étaient l’occasion parfaite pour initier (ou réconcilier !) vos enfants avec les grands textes du théâtre ? À Paris, plusieurs spectacles malins et inventifs revisitent les œuvres incontournables avec humour et modernité. Les plus grands (dès 12 ans) pourront plonger dans l’univers intense de Victor Hugoat, une adaptation contemporaine et percutante qui fait vibrer la langue de Victor Hugo, ou découvrir HAMLET # la fin d’une enfance, une relecture audacieuse du chef-d’œuvre de William Shakespeare qui parle autant aux ados qu’aux parents. Pour les plus jeunes (dès 6 ans), l’hilarant Potted Potter condense toute la saga de Harry Potter en 70 minutes chrono, entre magie et humour british. Et pour une approche encore plus déjantée des classiques français, Le Cid pète un câble dynamite la tragédie de Pierre Corneille avec une énergie folle et un ton résolument moderne. Une excellente manière de prouver que les chefs-d’œuvre ne prennent pas une ride… surtout quand ils passent par la case scène.

Victor Hugoat

Théâtre de l’Œuvre, 55 Rue de Clichy 75009 Paris

HAMLET # la fin d’une enfance

Lucernaire, 53 Rue Notre Dame des Champs 75006 Paris

Potted Potter

Théâtre du Gymnase Marie Bell, 38 Bd de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Le Cid pète un câble

Théâtre des Mathurins, 36 Rue des Mathurins 75008 Paris

9. Rentrez dans le monde de vos histoires favorites grâce à un escape game

Et pour prolonger la magie autrement qu’assis dans un fauteuil rouge, cap sur Gardiens des Contes, un escape game fantastique spécialement conçu pour les enfants : ici, les héros des contes ont besoin d’aide et les familles deviennent de véritables aventuriers, résolvant énigmes et défis dans un décor immersif digne d’un livre pop-up géant. Une manière ludique de mêler imaginaire, esprit d’équipe et frissons doux pendant les vacances !

Escape Game Paris | Pandore & Associés, 102 Bd Voltaire, 75011 Paris

10. Jouer aux grands chez Palomano Clichy

Envie d’une sortie qui change des musées et des spectacles ? Direction Palomano Clichy, la ville miniature où les enfants de 2 à 10 ans peuvent jouer aux grands dans un décor immersif ultra réaliste. Ici, on devient tour à tour vétérinaire, chef cuisinier, pompier ou encore commerçant le temps d’une session de jeu libre. Chaque univers est pensé pour stimuler l’imaginaire, encourager la coopération et développer l’autonomie, le tout dans un cadre sécurisé et chaleureux. Parfait pour une matinée ou un après-midi pendant les vacances de février, surtout quand le thermomètre flirte avec le zéro. Une sortie ludique, créative et sans écran qui fait l’unanimité auprès des plus jeunes… et offre un vrai moment de répit aux parents.

Palomano Clichy, 125 Boulevard Jean Jaurès 92110 Clichy

11. Chante comme à la Star ac’

Prêts à éveiller la star qui sommeille en toi ? Un concept immersif vous invite à vous glisser dans la peau d’une icône de la musique en plein concert. Pas besoin de bien savoir chanter, il faut juste être prêts à briller. Séance d’échauffement en compagnie d’un coach, passage dans une loge privée, afin de préparer ta performance puis passage sur scène, face à un public digital et avec un jeu de lumière qui accompagne notre performance scénique.. tout a été pensé pour te sentir comme ta star préféré !

Chante!, 50 Rue de Charenton 75012 Paris

12. Explore, touche, expérimente à la Cité des enfants

En attendant la réouverture du Palais de la Découverte, s’il y a bien un passage obligé pour tout parent qui se respecte pendant les vacances, c’est la mythique Cité des sciences et de l’industrie et sa Cité des enfants, véritable terrain de jeu scientifique pour les 5-10 ans (l’espace 2-7 ans est actuellement fermé pour travaux). Ici, on apprend en manipulant ! Dessus Dessous, Jeux d’eau, Fête foraine, Atelier débrouille et Maison Bizarre : cinq univers immersifs à explorer pour comprendre le monde en s’amusant. Expériences scientifiques, parcours d’eau, constructions géantes, défis à relever en famille, jeux d’équilibre façon poteaux de Koh-Lanta… tout est pensé pour stimuler la curiosité et l’esprit d’équipe. L’espace polyvalent de médiation Sciences animées permet d’approfondir une thématique, de participer à des activités encadrées et d’échanger avec un médiateur scientifique dans un cadre privilégié. Et parce que l’exploration peut fatiguer, un espace calme est également à disposition pour s’isoler si besoin. Pendant les vacances de février, c’est l’endroit idéal pour occuper une demi-journée au chaud, entre découvertes ludiques et scientifiques. Une valeur sûre pour éveiller les futurs inventeurs, explorateurs… ou astronautes !

Cité des sciences et de l’industrie, 30 Av. Corentin Cariou 75019 Paris

13. Partez sur les traces du cardinal Mazarin et percez les secrets de la bibliothèque Richelieu

Et si vos enfants devenaient apprentis enquêteurs au cœur d’un lieu chargé d’histoire ? Avec le jeu immersif Mazarin et les Gardiens du secret, la BnF Richelieu avec Cultival propose une aventure grandeur nature dans l’un des plus beaux bâtiments patrimoniaux de la capitale. En équipe, les familles suivent les traces du cardinal Mazarin à travers énigmes, indices cachés et défis d’observation, tout en explorant les salles majestueuses du site. Une manière originale et intelligente de découvrir la bibliothèque autrement, entre patrimoine, mystère et esprit d’équipe. Parfait pour mêler culture et frisson doux pendant les vacances.

Mazarin et les Gardiens du secret

BnF Richelieu, 5 rue Vivienne, 75002 Paris

Que vous soyez plutôt musée, théâtre, jeu immersif, amoureux des bêtes ou fan d’escape game, Paris regorge de sorties pour occuper petits et grands pendant les vacances de février. Culture, jeux, découvertes scientifiques ou musicales… il y en a pour tous les goûts et toutes les envies, même quand il pleut ou qu’il fait froid dehors. Alors ouvrez vos yeux et vos oreilles, et partez explorer la capitale en famille pour des souvenirs inoubliables !

Photo de couverture : ©Musée d’Orsay / LAETITIA STRIFFLING-MARCU Laëtitia Striffling-Marcu