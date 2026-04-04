Greco, Velázquez… Une exposition dévoile pour la première fois des chefs-d’oeuvre baroques du Siècle d’or espagnol

Après plusieurs expositions consacrées aux maîtres du tournant du XVIIe siècle comme Le Caravage, Artemisia Gentileschi ou Georges de La Tour, le musée Jacquemart-André s’associe cette fois à la Hispanic Society of America pour dévoiler toutes les diversités de l’art baroque durant le Siècle d’or espagnol (1516-1700). Jusqu’au 2 août 2026, une quarantaine d’oeuvres de Greco, Diego Velázquez ou Francisco de Zurbarán, toutes issues de l’institution new-yorkaise, sont rassemblées pour la première fois en France.

Le Siècle d’or en Espagne

Le musée Jacquemart-André présente une sélection de peintures espagnoles du Siècle d’or, provenant des collections de la Hispanic Society of America de New York. En pleine monarchie espagnole, cette période est caractérisée par une grande créativité littéraire et artistique encouragée par la Contre-Réforme catholique dans tout le pays et dans les colonies d’Amérique hispanique. Cette prospérité est alors célébrée à travers la peinture, qui devient rapidement un moyen d’expression au service de la Cour et de l’Église.

Une sélection de maîtres baroques

Dans le cadre de cette exposition, une quarantaine de tableaux de grands maîtres baroques sont présentés pour la première fois en France, dont plusieurs de Diego Velázquez, du Greco ou de Francisco de Zurbarán. On y observe ainsi des portraits de la famille royale, de nobles et des scènes bibliques, dont le splendide Noces de Cana par Nicolás Correa : le premier « enconchado » signé, une peinture à l’huile sur panneau incrustée de nacre irisée.

Si les oeuvres du Greco sont marquées par une palette aux couleurs vives, celles de Diego Velázquez révèlent une étonnante modernité par le réalisme de ses figures. Cela s’observe notamment dans sa Scène de cuisine, présentant une femme au regard lointain, préoccupé, assise devant une table : une sorte de prétexte pour peindre avec précision une nature morte composée d’une miche de pain, d’un torchon et d’une carafe… Difficile de croire que ce tableau date de 1617 !

À propos de la Hispanic Society of America

Fondée en 1904 par le mécène américain Archer Milton Huntington, la Hispanic Society of America est aujourd’hui installée à New York. Cette institution regroupe des milliers de peintures, sculptures, manuscrits, objets d’arts et archéologiques autour des cultures hispaniques et lusophones. Dans le cadre de cette collaboration avec le musée Jacquemart-André, elle présente exceptionnellement plusieurs de ses chefs-d’oeuvre jusqu’au 2 août 2026.

Romane Fraysse

Splendeurs du baroque. De Greco à Velázquez

Musée Jacquemart-André

158 boulevard Haussmann, 75008 Paris

Jusqu’au 2 août 2026

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Image à la une : Vue de l’exposition Splendeurs du baroque au Musée Jacquemart André © Culturespaces © N. Héron