À La Plaine Saint-Denis, cette grande académie en bois forme aux arts du cirque contemporain

Ouverte en 1974 pour initier tous les publics aux arts du cirque, l’Académie Fratellini est progressivement devenue une institution de référence, menée par de grands noms comme Jerry Lewis, Raymond Devos ou Madeleine Renaud. Désormais installée à la Plaine Saint-Denis, cette école supérieure forme professionnels et amateurs aux différentes pratiques, tout en proposant des spectacles de cirque contemporain.

Moderniser l’art du cirque

Tout commence en 1974, lorsque le couple Annie Fratellini et Pierre Étaix décide de fonder une école de cirque ouverte à tous, au sein du 14e arrondissement de Paris. Dans l’idée de moderniser cet art populaire, l’école mêle plusieurs enseignements entre le cirque, la musique et la dramaturgie, sans faire intervenir d’animaux lors des spectacles. Au fil des années, l’établissement acquiert une grande réputation et part s’installer sur un terrain plus vaste, dans le 19e arrondissement de Paris. Parmi les six personnes le présidant, on compte les célèbres Jerry Lewis, Raymond Devos, Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Jean Richard et Marcel Marceau.

Au décès d’Annie Fratellini en 1997, l’école est reprise par son frère Paul, qui décide de transformer le projet tout en continuant de défendre les arts du cirque et leur ouverture sur le monde. Avec le soutien du ministère de la Culture, il fonde alors l’Académie Fratellini en 2003, à la fois école supérieure et centre de création. Installé à la Plaine Saint-Denis, ce tout nouveau bâtiment en bois est conçu par les architectes Patrick Bouchain et Loïc Julienne, puis rénové et agrandi entre 2021 et 2025.

Se former aux différentes pratiques

Tout juste rénovée, l’Académie Fratellini poursuit sa mission de former au métier d’artiste de cirque, avec des formations diplômantes d’une durée de trois ans. Par ailleurs, elle abrite également une école amateur pour enfants, adolescents et adultes ayant envie de se former à l’acrobatie, au trapèze, au jonglage ou au fil de fer. Des stages complètent aussi l’offre, pour apprendre le parkour, la roue Cyr ou la danse aérienne avec tissu.

Un lieu de spectacles et de créations

Au-delà de son école, l’Académie Fratellini est aussi un centre de création, présentant régulièrement des spectacles de cirque réalisés par des professionnels et des apprentis en formation. Impliqué sur le territoire de la Plaine Saint-Denis, l’établissement a toujours à cœur de rester ouvert à tous les publics, et notamment aux populations isolées, en proposant des visites du site, des journées de découverte des métiers du spectacle vivant, des ateliers, ainsi que des interventions dans les écoles ou les prisons. Cela dans le but de célébrer l’esprit circassien tourné vers la solidarité et la sensibilité humaines.

Académie Fratellini

1 rue des Cheminots, 93210 Saint-Denis

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Image à la une : ©️ Académie Fratellini