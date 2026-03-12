Anime Symphony : le grand concert symphonique des musiques d’anime arrive à Paris ce printemps

Le 13 juin 2026, le Palais des Congrès de Paris accueillera Anime Symphony, un grand concert symphonique consacré aux musiques cultes de l’animation japonaise. Porté par l’Orchestre Colonne, le chœur Cinéphonia et plusieurs invités prestigieux, l’événement promet une soirée de choix pour les fans d’anime à Paris.

Un concert pour revivre les grands thèmes d’anime

Il y a des musiques qui suffisent à faire ressurgir une scène entière, un générique, une émotion, parfois même toute une époque. C’est précisément sur cette force-là que mise Anime Symphony, imaginé par les créateurs des concerts officiels Dragon Ball, One Piece, Elden Ring ou encore Assassin’s Creed. Cette fois, la production s’attaque à un terrain immense : celui des bandes originales qui ont façonné l’histoire de l’animation japonaise.

Pendant près de trois heures, le public pourra ainsi redécouvrir des thèmes associés à Studio Ghibli, Naruto, Fairy Tail, Demon Slayer, Fullmetal Alchemist, Dragon Ball, One Piece, Your Name, Ghost in the Shell, Sword Art Online, La Traversée du Temps, Evangelion, My Hero Academia, Escaflowne, Cobra ou encore Lodoss Wars. Un programme très large, entre grandes sagas populaires, œuvres cultes et univers plus contemplatifs, qui dit bien à quel point la musique d’anime occupe aujourd’hui une place à part dans l’imaginaire collectif.

Une grande soirée symphonique

L’un des points forts d’Anime Symphony, c’est son positionnement clairement revendiqué comme concert officiel, avec l’accord des ayants droit et des compositeurs, et sur partitions officielles. Un détail qui comptera forcément pour les amateurs du genre, tant la fidélité aux œuvres originales peut faire la différence lorsqu’on touche à des bandes originales aussi aimées.

Pour donner vie à ce répertoire, la production a choisi l’Orchestre Colonne, formation historique du paysage symphonique français, accompagné du Chœur Cinéphonia. L’ensemble sera porté par une mise en scène son et lumière pensée pour renforcer l’immersion. L’idée n’est donc pas seulement d’enchaîner des morceaux connus, mais de retrouver sur scène ce mélange très particulier de souffle épique, de nostalgie, d’émerveillement et de poésie qui caractérise tant de musiques liées à la japanimation.

Des invités prestigieux à Paris

L’autre promesse forte de la soirée, c’est la présence de plusieurs invités d’honneur particulièrement marquants pour les fans. Sont notamment annoncés Yasuharu Takanashi pour Naruto, Naruto Shippûden et Fairy Tail, Michiru Ôshima pour Fullmetal Alchemist et Patema Inverted, Hajime Mizoguchi pour Escaflowne et Jin-Roh, ainsi que Shirô Sagisu, figure incontournable associée à Evangelion et Berserk.

À leurs côtés, le public pourra aussi retrouver KOKIA, Hiroki Takahashi, voix mythique de Dragon Ball, ainsi que Cécile Corbel, connue notamment pour son travail sur Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs. Sur le papier, Anime Symphony a donc tout du rendez-vous capable de réunir à la fois les passionnés de concerts symphoniques, les amoureux de culture japonaise et tous ceux qui ont grandi avec ces œuvres. Un événement qui pourrait bien s’imposer comme l’une des dates les plus attendues du printemps 2026 pour les fans d’anime à Paris, et faire d’Anime Symphony l’un des grands rendez-vous symphoniques dédiés à la japanimation.

L’événement prévoit aussi plusieurs formules premium destinées aux spectateurs qui souhaitent prolonger l’expérience. En plus du programme et du stick lumineux offerts à chaque place, certaines options permettent ainsi d’accéder à des avantages supplémentaires, comme une séance de dédicaces en nombre limité ou des packs incluant placement privilégié et produits officiels.

FAQ d’Anime Symphony

Quand a lieu Anime Symphony à Paris ?

Anime Symphony aura lieu le 13 juin 2026 à 19h30 au Palais des Congrès de Paris.

Combien de temps dure le concert Anime Symphony ?

Le concert Anime Symphony dure près de trois heures, avec un programme consacré aux grandes musiques de l’animation japonaise.

Quels sont les invités d’honneur d’Anime Symphony ?

Parmi les invités annoncés figurent Yasuharu Takanashi, Michiru Ôshima, Hajime Mizoguchi, Shirô Sagisu, KOKIA, Hiroki Takahashi et Cécile Corbel.

Anime Symphony

Palais des Congrès de Paris

Le 13 juin 2026 à 19h30.

Tarif : à partir de 40€.

Image en Une : Anime Symphony réunit à Paris les grandes musiques de l’animation japonaise en version symphonique. © Overlook Events

Mélina Hoffmann