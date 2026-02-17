La Maison de la culture du Japon vous convie exceptionnellement à découvrir le théâtre kabuki

En France, il est rare d’assister à des représentations de kabuki, ce théâtre traditionnel créé au XVIIe siècle au Japon. Pour célébrer cet art singulier, la Maison de la culture du Japon a convié un acteur reconnu à faire deux représentations exceptionnelles, les jeudi 9 et vendredi 10 avril 2026.

Le kabuki, théâtre traditionnel au Japon

Né à l’époque Edo, au XVIIe siècle, le kabuki est un genre de théâtre traditionnel japonais. Initialement interprété par des hommes et des femmes, celui-ci s’est finalement restreint à des troupes exclusivement masculines. Les acteurs jouant les rôles féminins sont alors appelés « onnagata« , que l’on peut décliner en deux styles : l’aragoto (violent) et le wagoto (calme).

En se mêlant à la musique et à la danse, ce genre de théâtre raconte souvent des événements historiques du Japon, tout en contant les mœurs de l’époque et leurs tragédies sentimentales. Le kabuki est caractérisé par de nombreux codes. Les acteurs ont des maquillages et des costumes typiques, des postures et des langages identifiés à leur rôle, les onnogata étant reconnaissables à leur intonation aiguë et accentuée.

Rencontre avec un onnagata

Exceptionnellement, les jeudi 9 et vendredi 10 avril 2026, la Maison de la culture du Japon à Paris vous propose de découvrir l’art singulier de l’onnagata. Les représentations seront données par le jeune acteur de kabuki Nakamura Takanosuke, qui a commencé sa carrière en 2001 dans la pièce Shakkyo, avant de remporter plusieurs prix en tant que « nouveau talent », notamment remis par l’Académie japonaise des arts et le National Arts Festival.

Ouverture des inscriptions en mars

Durant ces deux jours, Nakamura Takanosuke interprètera un extrait de la pièce traditionnelle Fuji-musume (La Jeune Fille à la glycine), puis de Shakkyo (Le Pont de pierre) qui lui a valu ses premiers succès. Lors d’un échange avec le public, celui-ci expliquera aussi la manière dont il se maquille et s’habille pour ses représentations. Si vous êtes intéressé, on vous conseille vivement de réserver votre place dès l’ouverture de la billetterie, qui commence le 3 mars 2026 !

La Maison de la culture du Japon

101 bis quai Jacques-Chirac, 75015 Paris

Les 9 et 10 avril 2026, 19h-21h (avec entracte)

Réservez ici

Image à la une : Danse Sagimusume (Jeune Fille Héron) interprétée par l’onnagata Akifusa Guraku. DR